“È malato, morirà solo”. Notizia choc sull’attore, l’annuncio improvviso sconvolge tutti

Un vero e proprio dramma avrebbe colpito il grandissimo attore Jack Nicholson, che avrebbe una malattia. Ad annunciarlo sono persone vicine all’uomo, che hanno rilasciato delle interviste preoccupanti. Nessuno pensava che potesse essere arrivato fino a questo, ma le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate in maniera molto notevole. Certo, la sua assenza prolungata dalla vita pubblica non era stato un segnale incoraggiante, ma ora alcune fonti hanno anche aggiunto dei dettagli angoscianti.

Purtroppo per Jack Nicholson la situazione sarebbe seria, con una malattia che lo avrebbe colpito e che non gli permetterebbe più di vivere nel migliore dei modi. A parlarne è stato RadarOnline e in poche ore la notizia ha fatto il giro del mondo. La paura di perdere uno dei più grandi attori della storia cinematografica sta crescendo a dismisura. Ora la speranza è che alcuni suoi familiari possano uscire allo scoperto per riferire qualche news in più, ma ciò che vi stiamo per raccontare è davvero inquietante.

Jack Nicholson avrebbe una malattia: “Morirà da solo”

Già in passato si era paventata la possibilità che Jack Nicholson avesse una malattia. Alcune fonti avevano fatto sapere che aveva “dei problemi di memoria, non ricorda più le sue battute”. Adesso a RadarOnline queste persone vicine all’attore 85enne hanno fornito qualche spiegazione maggiore. Si parlerebbe di una sorta di reclusione forzata da parte di Nicholson, che secondo questa gente purtroppo “morirà ormai da solo”. Sarebbe affetto da una patologia, che gli avrebbe creato grossi problemi di salute.

Ormai non si hanno tracce di Jack Nicholson in pubblico dall’ottobre del 2021 e ora queste fonti hanno esclamato: “Jack non esce più di casa. Fisicamente sta bene, ma il suo cervello è andato. Potrebbe avere la demenza senile. Il nostro timore è che lo spirito del luogo (vive in una villa a Hollywood costata 5 milioni n.d.r.) stia influenzando l’involuzione sociale di una star dalla vita sociale un tempo molto movimentata. Gli amici di Jack fanno paragoni con Marlon Brando. Ray e Lorraine lo vanno a trovare, ma sono rimasti il suo unico contatto col mondo”.

Jack Nicholson ha vinto ben tre Premi Oscar come miglior attore protagonista nei film Qualcuno volò sul nido del cuculo e Qualcosa è cambiato e un altro come miglior attore non protagonista in Voglia di tenerezza. Indimenticabile la sua interpretazione di Jack Torrance nel film Shining del 1980 del regista Kubrick.