Ambra Angiolini, l’insulto lascia tutti senza parole. Una puntata che non ammette precedenti quella di X Factor, durante la quale a intervenire in merito alla giurata sarebbe stato Morgan. Il cantante e artista, noto per lasciare fluire liberamente i propri pensieri, avrebbe esternato il suo parere su Ambra Angiolini. Toni più che accesi e pubblico senza parole dopo il botta e risposta. D’altronde il ritorno di Morgan tra i giudici del programma destava già qualche preoccupazione. Ma non solo, anche accese polemiche per via dei fatti di Selinunte e l’insulto omofobo.

Morgan insulta Ambra Angiolini. Il talent show è giunto alla sua 17esima edizione. Alla guida del timone la cantante Francesca Michielin e tra i giurati anche il cantante, da poco finito nella bufera dopo aver scagliato contro uno spettatore un insulto omofobo nel corso del suo concerto. Insomma, sembra proprio che il cantante se le vada a cercare.

Morgan insulta Ambra Angiolini davanti a tutti, il racconto choc: “Sei solo un’oca!”

Nel corso della registrazione della puntata sarebbe stato proprio Morgan ad accendere gli animi dei presenti, e questo quando non trovandosi in accordo con la collega Ambra Angiolini sembra abbia sbrogliato la lingua senza pensarci su due volte. I fatti, stando alla fonte anonima tra il pubblico che ha raccontato la vicenda a MOW, risalirebbero al momento delle riprese della trasmissione.

Stando al racconto, sembra che Morgan abbia iniziato a salire sul palco per suonare con i concorrenti. Atteggiamento che avrebbe infastidito proprio Ambra Angiolini: “Questo è X Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!”. Dopo questa esternazione, il botta e risposta ha proseguito e Morgan non si è decisamente trattenuto.

“Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Sei solo un’oca!“, sarebbero state le parole di Morgan visibilmente arrabbiato con la collega. “Sembrava indemoniato – racconta la fonte – e ha continuato a sbraitare contro di lei finché non ha lasciato lo studio e a un certo punto tutti abbiamo pensato che non sarebbe più tornato. Più che altro, non sai che pa**e! Già le registrazioni durano ore, questa interruzione ha allungato il brodo per un tempo che sembrava infinito”.