Francesco Renga compie gli anni e per lui arrivano gli auguri speciali di Ambra Angiolini. Come tutti sanno i due sono stati una delle coppie più popolari del mondo dello spettacolo per tanti anni. Per la precisione la loro relazione è durata 11 anni e hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo, anche se non si sono mai sposati. Otto anni fa si sono lasciati, ma sono rimasti in buonissimi rapporti. “Senza Ambra e i miei bambini morirei” ha rivelato il cantautore qualche tempo fa.

Ambra e Francesco Renga si sono lasciati nel 2015, ma in diverse occasioni si è vociferato di un loro ritorno di fiamma. In realtà i due si sono rivisti spesso, ma solo per amore dei figli. Lunedì 12 giugno il cantante ha compiuto 55 anni. Ha trascorso la giornata a Roma in compagnia del figlio Leonardo. In un video su Instagram Renga ha fatto sapere: “Per me è una bellissima giornata, sto passando il compleanno da solo con mio figlio”.

Leggi anche: “Finalmente si fa vedere”. Leo, il figlio di Ambra e Renga ‘esce allo scoperto’ per i suoi 17 anni: come è diventato





Il messaggio di Francesco Renga e gli auguri di Ambra Angiolini

Lo stesso Francesco Renga, riferendosi al figlio, ha invece rivelato: “Per lui invece, che giorno di m****“. Leonardo, infatti, ha dovuto sostenere un esame proprio nel giorno del compleanno del papà. Il cantante ha poi ringraziato tutti per i tantissimi messaggi di auguri ricevuti. Poi ha voluto esprimere un ringraziamento speciale per la mamma dei suoi figli, Ambra che gli ha dedicato un messaggio particolare e dolcissimo.

Ambra Angiolini ha voluto mandare un video molto particolare al suo ex e papà dei suoi figli Francesco Renga. Nel video ci sono Jolanda e Leonardo da piccolo. Il cantante ha commentato così: “Alle 6.45 di stamattina mi arriva questo messaggio da Ambra. Secondo voi c’è un velato sottotesto?! Questi i suoi auguri e quelli di @jolandarenga e Leo per i miei 55 anni… 🤣🤪❤️ e se guardo a quanto erano piccoli li sento tutti! Grazie per i tanti messaggi di affetto e… vicinanza. 😂🤣❤️”.

Francesco Renga ha così scherzato sul video di auguri inviatogli da Ambra Angiolini e i loro figli Jolanda e Leonardo. Proprio pochi giorni fa tutta la famiglia si era riunita in occasione del compleanno di Leo. Nonostante entrambi oggi abbiano nuove storie, l’attrice ha ritrovato l’amore con il collega Andrea Bosca, mentre il cantante è fidanzato con la ristoratrice Diana Poloni, il rapporto tra i due è buonissmo. Per questo, nonostante la separazione, continuano a far sognare i loro fan: Francesco e Ambra si vogliono ancora bene e questo arriva al pubblico.

“Cosa faceva Ambra nei camerini”. Non è la Rai, la rivelazione della figlia di Boncompagni