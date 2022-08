Momento incredibile a Reazione a Catena, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Durante la puntata di giovedì 4 agosto 2022, i Pinza e Fichi si sono scontrato con i Ricci e Poveri (si chiamano così perché la squadra è composta da una mamma e due figli tutti e tre con i capelli ricci). Entrambi però, avendo totalizzato 10 punti, si sono dovuti sfidare allo spareggio. E proprio allora è successo qualcosa di davvero unico.

Anche Marco Liorni non riusciva a credere ai proprio occhi. Tutti davano per scontato che sarebbero stati i Ricci e Poveri i nuovi campioni di Reazione a catena. I 3 erano infatti riusciti nell’impresa di indovinare la parola esatta allo spareggio in soli 2 secondi, eppure un attimo dopo è accaduto l’impossibile. Fenomenali i Pinza e Fichi che sono riusciti ad indovinare la risposta corretta in 1 solo secondo!

Momento incredibile a Reazione a Catena: cosa è successo

“Incredibile! Hanno impiegato solo un secondo! Sono di nuovo loro i campioni!”, ha urlato senza quasi crederci il padrone di casa. Un grande applauso naturalmente nello studio Rai di Napoli dal quale il programma va in onda. Alla fine purtroppo, i Ricci e Poveri hanno dovuto lasciare la trasmissione e tornare a mani vuote nella loro Partanna, in provincia di Trapani.

Eppure, nonostante il colpaccio allo spareggio, i Pinza e Fichi non sono riusciti a portarsi a casa poi molto. Durante l’ultima puntata di Reazione a catena infatti, dopo i vari dimezzamenti dovuti agli errori commessi e all’acquisto del terzo elemento, sono riusciti a mantenere una cifra bassissima, soli 180€. E alla fine non sono riusciti a portarsi a casa neanche quei pochi.

Tutta colpa della risposta sbagliata: il primo e il terzo elemento erano, rispettivamente, ‘DATI’ e ‘PUNTI’, mentre la parola che li avrebbe fatti vincere era ‘ESTREMI’. I tre sono tornati quindi a casa a mani vuote, tuttavia resterà nella storia del programma quella risposta di un secondo. Un momento davvero incredibile.

