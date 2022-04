Miriana Trevisan, come gli altri ex concorrenti, si gode la popolarità ottenuta al GF Vip 6. In una delle ultime interviste, precisamente al settimanale Nuovo, ha parlato del suo lungo percorso nella Casa e spiegato che ha “dovuto fare i conti con le mie ombre e con la mia forza” ma anche che quello al reality “è stato un viaggio catartico”.

Finita, e male, la storia con Biagio D’Anelli iniziata al GF Vip 6, c’è possibilità di un ritorno di fiamma con Pago? Miriana Trevisan lo esclude: “Sa bene anche lui che siamo opposti, quindi capisce che è impossibile. Noi andiamo molto d’accordo e ci vogliamo un gran bene, ma le nostre strade sono separate”.





Miriana Trevisan, il duro attacco: “Mi hai tradito”

Ma a proposito di interviste e di GF Vip 6, chissà se Miriana Trevisan ha già letto la lettera a lei indirizzata pubblicata sul settimanale Di Più. A scriverla è stata Maria Monsè, che sostiene di essersi sentita tradita perché nella Casa la showgirl con cui ha un rapporto da 30 anni, dai tempi di Non è la Rai, le avrebbe voltato le spalle.

“Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni – scrive Maria Monsè a Miriana Trevisan – Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me?”.

E ancora: “Quando è uscita Clarissa che dormiva con te, ti ho chiesto se potevo venire a dormire nel tuo letto. Tu mi hai detto di sì, ma poi a Jessica e Lulù hai detto che volevi Biagio, che era appena entrato. Hai preferito uno sconosciuto ad un’amica. Ma forse chissà, magari fin dal primo momento avevi qualche mira nei suoi confronti. Sei la più grande delusione di questo GF Vip. Tu mi hai tradito e hai deluso anche mia figlia che ti ammirava tanto”. Miriana Trevisan le risponderà?

