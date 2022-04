“Io e Pago”. Miriana Trevisan, la decisione sull’ex marito. E ora non torna più indietro

Torna a far parlare di sé Miriana Trevisan, reduce dall’esperienza al ‘GF Vip 6’. Stavolta però il reality show di Alfonso Signorini non c’entra, infatti la showgirl ha voluto soffermarsi sugli aspetti strettamente personali e ha tirato in ballo l’ex marito Pago. Le sue sono state dichiarazioni importanti e per certi versi definitive, infatti le sue parole hanno chiarito una volta per tutte quale sia la situazione attuale e quale sarà quella futura con il noto cantante, papà tra l’altro del figlio Nicola.

A proposito invece del programma di Canale 5, Miriana Trevisan ha svelato al settimanale ‘Chi’ di aver diffidato ben tre ex coinquilini: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis. E al settimanale ha ovviamente spiegato anche il motivo: “Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente. Tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene”.





Miriana Trevisan su Pago: “Non ci tornerò più insieme”

Adesso Miriana Trevisan ha voluto rilasciare invece un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti ed è stato coinvolto nella discussione anche Pago. Ma si è anche soffermata sul figlio Nicola, che sarebbe stato alquanto geloso dopo le sue avventure al ‘GF Vip’: “Può capitare che di fronte ad un bacio fra il proprio genitore e un’altra persona ci possa essere un po’ di gelosia da parte di un figlio, ma non c’è niente di male”, ha ammesso. E ha anche svelato che l’esperienza nel reality non è stata semplice.

Parlando del ‘GF Vip’, Miriana Trevisan ha aggiunto: “Nei mesi passati nella Casa – ha proseguito su ‘Nuovo’ – ho dovuto fare i conti con le mie ombre e con la mia forza. Per me è stato un viaggio catartico”. Poi su Pago ci ha messo una pietra su, infatti chi spera che possa nascere nuovamente qualcosa tra di loro ne resterà molto deluso: “Lo sa bene anche lui che siamo opposti e capisce che è impossibile tornare insieme. Andiamo molto d’accordo e ci vogliamo un gran bene, ma le nostre strade sono divise”.

Miriana Trevisan è stata sposata con Pago dal 14 giugno 2003 al 2013, quando ha annunciato di essersi separata ufficialmente. Proprio il brano più di noto di Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago, ovvero ‘Parlo di te’ era stato dedicato all’ex moglie. Come confermato anche da lei, il legame è ottimo, ma non ci sono praticamente più speranze di riprendere la relazione amorosa.

