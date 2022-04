“Cara, stai molto attenta”. La Pupa e il secchione, Mila Suarez avvisata: finisce sotto controllo

Mila Suarez, l’avvertimento a La Pupa e il Secchione. Una lettera dal contenuto decisamente esplicito diffusa dal magazine Novella 2000, dove la Pupa viene esortata a non spingere ulteriormente il piede sull’acceleratore. Parole che risuonano forti e che tirano in ballo Mirko Gancitano.

La modella avrebbe più volte accennato alla sua intenzione di sedurre Mirko Garcitano. Atteggiamenti quelli di Mila Suarez che sembrano non piacere per nulla alla dolce metà di Mirko, Guenda Goria che ha così deciso di scrivere di proprio pugno una lettera per mettere al proprio posto la Pupa esortandola a non esagerare.





“Cara, attenta a non provocare troppo la mia dolce metà perchè, ora che ho un compagno prezioso, non me lo lascerò sfuggire tanto facilmente…”, si legge. Guenda Goria nella lettera sembra essere molto diretta nel suo pubblico avvertimento diretto alla Pupa. Mila Suarez dal canto suo ha più volte asserito che si tratti solo di un gioco.

E anche nel corso di un collegamento Guenda Goria non ha perso occasione per togliersi il sassolino dalla scarpa asserendo che Mila Suarez sia una grande provocatrice, ma di non avere nessuna possibilità con il suo fidanzato, che va conquistato con l’intelligenza e non con le avances. Mila Suarez avvisata, ma come reagirà la Pupa alla lettera della fidanzata di Mirko?

Nella lettera, inoltre, messo da parte il capitolo Mila Suarez, Guenda Goria si è rivolta anche al fidanzato Mirko Gancitano affermando che il periodo di lontananza stia portando a una riflessione importante: “Hai sempre espresso il desiderio di diventare padre da giovane, ma io ho sempre avuto un po’ paura…Questo periodo di lontananza mi ha fatto capire che voglio diventare mamma e renderti un papà straordinario…”.

