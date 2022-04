Charlene di Monaco attualmente si trova in Corsica. Pare che trovi insopportabile vivere a Montecarlo alla presenza di Nicole Coste, l’ex del marito Alberto. Non solo: avrebbe anche preteso le scusa da parte dell’hostess che non sarebbero arrivate. E la tensione sale a Palazzo con l’evidente imbarazzo da parte di Alberto che non vede via d’uscita a questa situazione. Conviene riavvolgere il nastro per capire come si è arrivati a questo punto.

Lo scorso marzo Charlene di Monaco è tornata dopo mesi d’assenza a Montecarlo, ma da allora non si è più vista. Stando alle indiscrezioni più attendibili si sarebbe rifugiata a Roc Angel, un paradiso di 56 ettari della famiglia Grimaldi situata sulle colline sopra il Principato. Un luogo che lei preferisce tantissimo e che le permette di ritrovare tutta la serenità di cui necessita per completare la terapia, che prevede una dieta personalizzata e sessioni di yoga e nuoto, per riprendersi definitivamente dalla spossatezza in cui l’infezione a naso, orecchie e gola l’ha lasciata.





Tuttavia il 22 marzo Charlene di Monaco è stata avvistata all’aeroporto di Nizza con un nuovo look biondo platino. Inizialmente si è pensato che la Principessa fosse in partenza per Zurigo, per sottoporsi a una serie di visite di controllo all’interno della clinica esclusiva in cui è stata ricoverata per mesi. In realtà pare che la sua meta fosse un’altra. Stando a quanto riportato dai magazine francesi LC News e Closer, la moglie di Alberto sarebbe fuggita in Corsica, col permessoo comunque di suo marito.

Pare che la coppia si arrivata ad un accordo: Alberto ha concesso a Charlene di Monaco di andare in Corsica per riprendersi e lei in cambio gli ha promesso di accelerare i tempi della convalescenza e di presentarsi quanto prima al suo fianco negli impegni istituzionali. Questa la prima versione. Ce ne sarebbe infatti una seconda, secondo la quale quella della Principessa sarebbe più una fuga, uno strappo nei confronti del marito, incapace di allontanare da Montecarlo la sua ex Nicole Coste. Infatti negli ultimi tempi quest’ultima avrebbe allargato la sua sfera di influenza sul Palazzo e ha sparato a zero sulla moglie di Alberto, dichiarando addirittura che non le importava delle sue condizioni di salute.

Secondo il magazine tedesco In Touch, la presenza della donna irrita la Principessa e questo sarebbe uno dei motivi principali della sua prolungata assenza. Alberto di Monaco è imbarazzato per la situazione. Pare, inoltre, che Charlene di Monaco abbia preteso le scuse della hostess senza ottenerle: la Principessa avrebbe fatto pressioni sul marito, senza però ottenere un risultato concreto, se non quello di gettarlo in una situazione oltre modo imbarazzante.