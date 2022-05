“È finita”. Michelle Hunziker, giorni interminabili di ansia e attesa. E ora può dirlo a tutti

Finalmente una gioia per Michelle Hunziker, dopo giorni trascorsi inevitabilmente con apprensione e tristezza. Una notizia davvero bella quella che è stata annunciata qualche ora fa e a fornirla è stato il sito ufficiale di Striscia la Notizia. Infatti, dopo aver appreso questa informazione, il tg satirico ha immediatamente informato il suo pubblico. Si resta in attesa di qualche dichiarazione dell’ex moglie di Eros Ramazzotti, che potrebbe sicuramente aggiungere qualche dettaglio.

Ma Michelle Hunziker non ha fatto parlare recentemente di sé solo per il programma Striscia la Notizia, ma anche a livello personale. Lei è fidanzata con Giovanni Angiolini e il settimanale di gossip ha aggiunto: “La coppia è partita separatamente dall’Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel”.





Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia

Diversi siti stanno riprendendo la notizia riguardante Michelle Hunziker e Striscia la Notizia. Più di sette giorni fa la conduttrice svizzera aveva fatto sapere di essere stata colpita dal coronavirus. Purtroppo, nonostante la fase emergenziale sia stata messa alle spalle in Italia, i casi non si sono azzerati e il virus continua a circolare. Anche lei ne era stata contagiata, ma fortunatamente, fatta eccezione per i disagi legati alla quarantena, non aveva accusato sintomi particolari legati alla malattia.

Striscia la Notizia ha quindi comunicato la guarigione di Michelle Hunziker dal Covid e il successivo ritorno nel programma, a partire da lunedì 16 maggio: “Nuovo cambio di conduzione a Striscia. Michelle Hunziker è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid-19 e stasera riprende il suo posto dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti. In questi giorni è stata brillantemente sostituita da Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von der Leyen”.

L’annuncio della sua positività era stato dato dallo stesso tg satirico: “Michelle Hunziker positiva al tampone rapido: questa sera non potrà condurre Striscia con Gerry Scotti. In attesa del risultato del tampone molecolare, questa sera non potrà esserci. Valeria Graci torna dietro al bancone di Striscia”. Ora, il suo ritorno in studio.

