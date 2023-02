Momento suggestivo al GF Vip 7, infatti in diretta è arrivata una proposta di matrimonio ad una concorrente. Nessuno si aspettava di dover assistere ad un avvenimento del genere, compresa la stessa vippona, quindi è stato ancora più bello per i telespettatori, rimasti a bocca spalancata. Un gesto importantissimo da parte dell’uomo in questione, che ha avuto il coraggio di fare una straordinaria dichiarazione d’amore davanti a milioni di italiani. Ed è anche arrivata una risposta della gieffina interessata dalla vicenda.

Nella casa del GF Vip 7 c’è stata questa sorpresa, con tanto di proposta di matrimonio, per una concorrente. La persona che ha chiesto la mano alla donna si è presentato in grande stile, infatti ha deciso di dichiararsi ufficialmente entrando con un meraviglioso cavallo bianco, proprio come un principe azzurro. Prima di parlare con lei, aveva affermato ad Alfonso Signorini: “Abbiamo un rapporto di lavoro, lei è una persona di cui non si può fare a meno e quando viene a Milano sta da me, ma non dormiamo nello stesso letto”.

Leggi anche: “Tuo marito deve dirti una cosa”. GF Vip 7, dolori per Giaele: Brad le ha comunicato tutto





GF Vip 7, proposta di matrimonio ad una concorrente

Poi ha detto ancora: “Dopo quattro mesi che non vedi una persona che senti tutti i giorni, ti viene la nostalgia e nel mio cuore c’è solo lei”. Al GF Vip 7 a ricevere la proposta di matrimonio è stata Sarah Altobello, la quale ha comunque precisato durante quell’incontro speciale: “Sono single, lui per me è ancora più forte dell’amore e ha fatto tanto. Mi sostiene, supporta e sopporta“. E in seguito è arrivata la richiesta dell’uomo: “Mi manchi molto, sono 4 mesi che non ti vedo e non ti sento. Vorrei abbracciarti, stai andando bene…”.

A chiedere a Sarah Altobello di sposarlo è stato Tony Toscano, il suo manager da ormai 10 anni, che ha aggiunto: “Sarò sempre al tuo fianco, non so quanto mi rimane ancora da vivere ma vorrei passare il resto della mia vita con te. Ti voglio bene“. Incalzata dalla proposta, la vippona ha risposto: “Ci devo pensare, magari un domani“. E lui: “Non voglio la risposta adesso”. Staremo a vedere se dopo il GF Vip 7 convoleranno davvero a nozze, ovviamente i fan della donna ci sperano eccome.

Invece Giaele De Donà ha ricevuto una lettera poco piacevole dal marito Bradford: “Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo”.