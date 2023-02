Il 14 febbraio è un giorno molto importante per gli innamorati, infatti si celebra la festa di San Valentino. E anche al GF Vip 7 si parla di questo, in particolare di Giaele De Donà. Suo marito Bradford Beck ha infatti deciso di scrivere una lettera in questa giornata speciale e non sappiamo se e quando verrà inviata alla concorrente. Intanto, è stato possibile leggere il contenuto della stessa anche grazie al fratello di lei, che l’ha diffuso attraverso i suoi profili social ufficiali. E le polemiche sono divampate.

Il pubblico del GF Vip 7 non ha apprezzato granché il gesto nei confronti di Giaele De Donà del coniuge. Quest’ultimo è stato accusato di aver utilizzato frasi un po’ troppo pesanti e punitive nei confronti della vippona. La reazione di lei in diretta non è stata proprio entusiasta. Non è da escludere che possa dire qualcos’altro anche nelle prossime ore, quando potrebbe sfogarsi con alcuni compagni di avventura. Intanto, andiamo a vedere insieme cosa ha scritto Bradford.

GF Vip 7, critiche per la lettera a Giaele De Donà del marito

Dunque, entrando nei dettagli della lettera che è stata letta anche al GF Vip 7, Giaele De Donà ha dovuto incassare le seguenti parole del marito Bradford: “Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo”.

Poi la lettera di Beck è proseguita in questo modo: “Quindi è stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati, viaggerò molto durante il prossimo mese che coinvolgerà anche l’Italia. Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio. Lascerò che tu possa decidere di testa sua, ma suggerisco una prudenza nei tuoi comportamenti”.

Veramente, se mi arrivasse una lettera simile il giorno di San Valentino, io chiederei il divorzio in diretta pic.twitter.com/8PE2swqPUc — Paola. (@Iperborea_) February 13, 2023

Poi ha aggiunto: “Ancora una volta buon San Valentino. P.S.: per favore, smetti di fumare e bere. La tua salute e la perdita di peso sono motivo di seria preoccupazione per me. Ricorda, senza salute hai poche basi su cui costruire. Non darlo per scontato, love more than the world turns. Bradford”. Qui il video integrale su Mediaset Infinity. Una delle critiche maggiori l’ha sferrata quest’utente: “Veramente se mi arrivasse una lettera simile il giorno di San Valentino chiederei il divorzio in diretta”.