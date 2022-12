Non è passata sotto silenzio l’assenza di Veronica Gentili da Controcorrente, il programma di attualità e politica in onda su Rete 4: al suo posto Mediaset ha deciso di affidare la conduzione del talk show a Alessandra Viero. Il motivo lo spiega la stessa azienda. Sono stati in molti a chiedersi il motivo per il quale la Gentili non fosse in onda. Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro questa pausa dal programma, ma semplicemente una momentanea pausa natalizia.



Veronica Gentili infatti non sembra essere stata sostituita da nessuna altra conduzione di programmi. Quindi probabilmente dietro la sua assenza c’è solo la decisione di Mediaset di trasmettere Controcorrente anche nel periodo delle feste, giorni che probabilmente entravano in conflitto con le ferie della giornalista. Si tratta quindi, con ogni probabilità, di una pausa momentanea, dopo le feste dovrebbe tornare tutto come prima.

Controcorrente, Veronica Gentili fuori fino al 4 gennaio



Veronica Gentili quindi è semplicemente in ferie ed è solo stata sostituita dalla collega Alessandra Viero. Quindi dopo la pausa delle festività natalizie tutto ritorna come prima. Controcorrente è arrivato alla seconda edizione. Il programma, condotto da Veronica Gentili, ideato dalla stessa conduttrice con Alessandro Usai, curato dalla testata giornalistica italiana Videonews e prodotto dal TG4 e RTI va in onda dal 2021.



Ol programma è composto da interviste fatte ad ospiti in studio e in collegamento, oltre che da servizi giornalistici successivamente corredati dalle domande della conduttrice agli ospiti. La seconda edizione di Controcorrente, sempre con la conduzione di Veronica Gentili, va in onda su Rete 4 dal 17 settembre 2022 ogni sabato e domenica nella fascia dell’access prime time dalle 20:30 alle 21:25, dallo studio 1 del Centro Safa Palatino a Roma.



Il 22 ottobre 2022 dalle 21:25 alle 23:10 (con una durata di 75 minuti), è andata in onda una puntata speciale dedicata all’incarico di governo a Giorgia Meloni. Dal 22 dicembre all’8 gennaio, durante le feste natalizie, il programma viene trasmesso per tutta la settimana in sostituzione del programma Stasera Italia e la conduttrice Veronica Gentili viene sostituita alla conduzione da Alessandra Viero.