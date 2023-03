Il dolore per la morte di Maurizio Costanzo è più vivo che mai anche in Mara Venier, che aveva un ottimo rapporto con il conduttore televisivo. Quest’ultimo se n’è andato per sempre a 84 anni, creando un vuoto incolmabile nel piccolo schermo. In tantissimi devono dire grazie al marito di Maria De Filippi per essere riusciti a sfondare nel mondo lavorativo e per aver avuto occasioni importanti e di riscatto. La regina di Domenica In ha adesso scoperto qualcosa che le ha causato ancora più tristezza.

Da un certo punto di vista parliamo di affermazioni positivi di Maurizio Costanzo nei confronti di Mara Venier, ma saperle oggi le ha provocato un dolore ancora più lancinante. Non può purtroppo più chiamarlo per ringraziarlo o per confrontarsi, ma il suo ricordo resterà indelebile nel cuore di Zia Mara. Lei ha rilasciato un’intervista molto significativa al settimanale Gente, dove ha anche parlato della sua lunghissima esperienza alla guida di Domenica In, che procede sempre con risultati straordinari.

Maurizio Costanzo, le ultime rivelazioni di Mara Venier

Dunque, dopo la dipartita di Maurizio Costanzo, Mara Venier ha appreso cosa diceva su di lei il gigante della televisione italiana. Ma prima di questo, a Gente ha detto a proposito di Domenica In: “Questo programma è il mio punto debole, non so rinunciarci. Ho battuto tutti i record con 14 edizioni, una in più di Pippo Baudo, mi rende orgogliosa ciò che faccio. Ogni settimana è bellissimo, entusiasmante ma anche faticoso. Capita che dica basta, finita la stagione lascio ma gli ascolti mi dimostrano l’amore del pubblico. E non voglio deluderlo”.

Mara Venier ha rivelato che in questi giorni di lutto alcune persone le hanno detto: “Non sai quanto bene ti voleva Maurizio Costanzo“. Lei ovviamente ha apprezzato tutto questo, ma allo stesso tempo la sofferenza per questa perdita si è acuita, come confidato da lei stessa nell’intervista: “Mi si spezza il cuore, anch’io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto”. E con il collega questo si era verificato.

E sul social network Instagram Mara Venier ha voluto ringraziare Gente per questa intervista: “Grazie al direttore Brindani per questa copertina da oggi in tutte le edicole… Grazie e buon lavoro”. Un momento di grande commozione per lei, che ha comunque trovato la forza di aprirsi del tutto.