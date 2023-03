Mara Venier furiosa sui social, dopo la critica subita per una foto pubblicata nelle ultime ore. Non pensava proprio di dover fare i conti con questo attacco nei suoi confronti, che non sarebbe stato il primo di questo genere come ha fatto intuire lei. La conduttrice televisiva di Domenica In era molto felice e aveva voluto condividere tutta la sua gioia personale con i suoi follower, ma uno di questi ultimi ha protestato contro la regina della Rai e la polemica è esplosa da un momento all’altro.

Perché Mara Venier non è rimasta zitta e dopo la critica per la foto privata, è andata fuori di sé. Tra l’altro la presentatrice è reduce da giorni molto difficili. Infatti, è stata costretta anche lei a dire addio al grande Maurizio Costanzo e ha anche partecipato ai funerali del 27 febbraio scorso. Su Instagram aveva postato un’immagine in compagnia del collega e aveva scritto il giorno del suo decesso: “Ciao Maurizio…Una vita assieme, riposa in pace”. Ma torniamo a quanto successo nelle scorse ore.

Mara Venier, critica per una foto: lei esplode di rabbia

Dopo che Mara Venier ha letto quella critica, sotto la foto postata su Instagram, ha letteralmente perso la pazienza: “Mi scusi, ma lei sempre un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino…Ma perché non va a rompere i cogl*** da un’altra parte, gentile signora?“. Infatti, la presentatrice Rai ha staccato un po’ la spina e si è concessa un momento di totale relax con la sua famiglia e soprattutto con il suo adorato nipote, ma non tutti appunto hanno apprezzato questo suo momento privato.

Questa la considerazione dell’hater, che ha criticato l’immagine di Mara Venier col nipote mentre si stava divertendo con lui a Parigi e precisamente a Disneyland: “La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo…Tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita e neanche in un anno riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50/60 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi (testuali parole di gente realmente professionista)”.

Lei nella didascalia aveva scritto: “Finalmente con il mio laio a Disneyland Paris. Che gioia, ci voleva”. E poi ancora in un’altra immagine: “Giornata indimenticabile con la mia famiglia”. Grandi emozioni per la conduttrice, in parte rovinati da questa odiatrice della rete.