Importante decisione di Mara Venier dopo la morte di Maurizio Costanzo. In queste ore la conduttrice televisiva ha fatto commuovere tutti con la sua presenza alla camera ardente in Campidoglio. In compagnia del collega Pierluigi Diaco si è avvicinata alla bara del conduttore, giornalista e autore ed è scoppiata a piangere. Non se l’è sentita nemmeno di fare qualche affermazione davanti alla stampa, che la stava aspettando. Ma ora ha fatto qualcosa che tutti effettivamente si aspettavano.

Assisteremo ad un evento molto toccante, con Mara Venier che sarà autentica protagonista. In seguito alla morte di Maurizio Costanzo sono stati organizzati diverse cose per omaggiarlo a dovere, infatti Mediaset ha voluto programmare delle trasmissioni speciali, come Verissimo che farà un doppio ricordo. Ricordiamo inoltre che in occasione dei funerali, programmati per lunedì 27 febbraio alle ore 15 nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, ci sarà la diretta tv sia su Rai1 che su Canale 5.

Leggi anche: “Vergogna, solo vergogna”. Maurizio Costanzo, la scoperta da orrore dopo la sua morte





Mara Venier, la decisione dopo la morte di Maurizio Costanzo

E Mara Venier non ha voluto solamente omaggiarlo di persona. Insieme alla Rai ha fatto una scelta ben definita dopo la morte di Maurizio Costanzo, quindi anche la sua trasmissione Domenica In subirà delle importanti variazioni. Sarebbe confermata la presenza di diversi attori della seguitissima serie televisiva Mare Fuori, ma anche di Bruno Vespa, dei Cugini di Campagna e dei Colla Zio. Ma inizialmente la vedremo fare qualcosa di davvero molto rilevante in memoria del suo amico e collega, deceduto a 84 anni.

Il sito TvBlog ha annunciato che domenica 26 febbraio Mara Venier comincerà il suo programma su Rai1 omaggiando in grande stile Maurizio Costanzo. Saranno in studio numerosi ospiti che hanno conosciuto il conduttore del Maurizio Costanzo Show e gli saranno dedicati anche diversi servizi, inerenti quanto fatto da lui nel corso della sua lunghissima e incredibile carriera professionale. Ovviamente per tutti i particolari bisognerà attendere la puntata di Domenica In, che si preannuncia carica di emozioni.

E in queste ore è esplosa la polemica per una frase choc di un utente contro Maurizio Costanzo: “Non poteva schiattare in estate?” per evitare che venissero interrotti i programmi. E ovviamente la condanna degli altri internauti è arrivata immediata.