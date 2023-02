Clamoroso quanto sta accadendo dopo la morte di Maurizio Costanzo, che ha subito un attacco gravissimo poche ore dopo essere scomparso a 84 anni nella clinica Paideia di Roma. In tanti stanno accorrendo presso la camera ardente in Campidoglio, dove è giunta anche una commossa Maria De Filippi insieme al figlio Gabriele. A piangere a dirotto anche Pierluigi Diaco e Mara Venier, mentre l’ex coniuge Marta Flavi, che lo ha voluto ricordare sui social, ha annunciato che non sarà presente ai funerali.

Ma ora sta succedendo qualcosa di bruttissimo, subito dopo la morte di Maurizio Costanzo, con un attacco senza precedenti. Diversi programmi sono stati sospesi, in particolare quelli condotto dalla moglie, ovvero Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici. Ma una pagina social che si occupa del talent show di Canale 5 ha voluto condividere un messaggio dai toni tremendi per denunciare tutto. E ovviamente il popolo del web si è unito intorno al popolare presentatore tv, che non meritava un simile trattamento.

Morte Maurizio Costanzo, l’attacco gravissimo

La pagina social Amici News ha voluto rendere pubblico un messaggio di un hater, apparso ad alcune ore di distanza dalla morte di Maurizio Costanzo. Un attacco veramente sconcertate, proprio mentre è in corso la camera ardente. Ma anche il critico tv Aldo Grasso non è stato gentile nei confronti del giornalista: “Certo, era un grandissimo professionista, ma la sua tv era una tv da uomo di potere. Insomma, aveva la capacità di tenere sempre il piede in più scarpe, certo ha creato dei personaggi che sono sopravvissuti ma ha creato anche dei mostri”.

Sotto la notizia data da Amici News, ovvero: “Salta ufficialmente la puntata di domani sera (oggi 25 febbraio n.d.r.) di C’è posta per te”, l’odiatore della rete ha commentato: “Bo, non poteva schiattare in estate???“. E la stessa pagina ha aggiunto: “Maleducati. Questa è l’unica parola che vi si addice”. Ma anche tantissimi altri utenti hanno condannato con forza quelle parole orrende. Andiamo a vedere insieme qual è stata la reazione del popolo del web, di fronte a quella frase incredibilmente offensiva.

Maleducati.

Questa è l’unica parola che vi si addice. pic.twitter.com/yygcszJ5VL — AMICI NEWS (@amicii_news) February 24, 2023

La gente che ha difeso Costanzo ha affermato: “Sono disgustata”, “Che schifo di persone ci sono al mondo”, “Vergogna, davvero senza parole”, “Cattiveria pazzesca”, “La gente è fuori di testa, non c’è più rispetto per niente e per nessuno”. Una condanna praticamente unanime.