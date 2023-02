La morte di Maurizio Costanzo ha letteralmente scioccato tutti, in primis sua moglie Maria De Filippi che ancora non è riuscita a reagire pubblicamente alla terribile perdita. Durante la camera ardente, che si è aperta nella mattinata di sabato 25 febbraio, i più distrutti finora sono stati Pierluigi Diaco e Mara Venier. Quest’ultima non è nemmeno stata in grado di parlare con i giornalisti e ha preferito allontanarsi dal luogo senza proferire nemmeno una frase. Mentre il conduttore è riuscito solamente a fare qualche breve considerazione.

Ha ricordato infatti che il giornalista ha rappresentato tutto nella sua vita ed era il suo migliore amico. Ma in seguito alla morte di Maurizio Costanzo non tutti si sono lasciati andare a giudizi molto positivi, infatti sta facendo discutere un attacco riservato nei suoi confronti da un personaggio pubblico. Ovviamente le polemiche sono destinate a proseguire, visto che ha scelto sicuramente un momento molto delicato per esternare le sue critiche nei confronti del conduttore del Maurizio Costanzo Show.

Morte Maurizio Costanzo, l’attacco inaspettato del volto noto

Questo volto noto ha deciso di criticare il presentatore dopo la sua morte. Maurizio Costanzo, secondo lui, non ha fatto tutte cose positive. Infatti, in una conversazione avuta con i colleghi di MOW, ha esclamato: “Sicuramente ha portato in Italia un genere nuovo, ma non sono mai stato entusiasta della sua televisione. Certo, era un grandissimo professionista, ma la sua tv era una tv da uomo di potere. Amico della sinistra e amico di Silvio Berlusconi, consulente di tutti gli uomini politici e anche delle principali imprese italiane”.

Ad attaccare Costanzo è stato il critico televisivo e giornalista, Aldo Grasso, che ha rincarato la dose a MOW: “Insomma, aveva la capacità di tenere sempre il piede in più scarpe, certo ha creato dei personaggi che sono sopravvissuti ma ha creato anche dei mostri. Nel senso di persone esaltate, fuori di testa, proprio a causa della apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Il personaggio mi piaceva moltissimo, ma non mi piaceva la persona. Uno iscritto al P2, uno che ha intervistato Licio Gelli, l’abbiamo rimosso?”.

Costanzo, parlando della loggia massonica P2, ammise che si trattò di un suo grande errore, ma che quello sbaglio gli aveva permesso di avere una crescita personale. E inoltre decise di chiamarsi lui stesso ‘cretino’ e quindi si pentì totalmente di aver avuto quella tessera.