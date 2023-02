“Lo fa per Maurizio”. Silvia Toffanin, il bellissimo gesto dopo la morte di Costanzo

La notizia più brutta arrivata nella giornata di venerdì 24 febbraio ha scombussolato tutti. Maurizio Costanzo è morto e non è più tra noi fisicamente, ma tutti sono concordi nel dire che la sua figura sarà immortale. Intanto, anche Silvia Toffanin ha deciso di compiere un gesto importantissimo in memoria del grande conduttore televisivo, autore di una vera e propria rivoluzione nel piccolo schermo. Infatti, si deve praticamente a lui la nascita del salotto tv, che poi è stato scelto anche da altri suoi colleghi.

In attesa dei funerali di Maurizio Costanzo, morto a 84 anni dopo aver trascorso diversi giorni in una clinica romana, Silvia Toffanin offrirà al suo pubblico qualcosa di bellissimo e indimenticabile. Ad annunciarlo è stato Mediaset con un comunicato stampa ufficiale e successivamente anche la pagina Instagram di Verissimo. I telespettatori aspettano con grande curiosità questo momento televisivo. Ricordiamo inoltre che ci sono già stati numerosi stravolgimenti nel palinsesto del Biscione.

Leggi anche: “Il suo grande segreto”. Maurizio Costanzo, cosa svela Claudio Lippi. Il pianto a dirotto a La vita in diretta





Maurizio Costanzo morto, il gesto di Silvia Toffanin

Dopo che è Maurizio Costanzo è morto, lasciando sotto choc sua moglie Maria De Filippi e tutti coloro che gli volevano bene, anche Silvia Toffanin è corsa subito ai ripari cambiando la sua originale scaletta di Verissimo. Sappiamo anche che Amici e C’è posta per te non saranno mandati in onda, così come è già successo con Uomini e Donne nelle scorse ore. Annullata anche la fiction Buongiorno, mamma! 2 e la registrazione di UeD, che prevedeva anche la scelta di Federico Nicotera nella giornata di lunedì 27 febbraio.

Nella nota stampa Mediaset ha scritto: “Sabato, in prima serata, Canale 5 trasmette la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo: In ordine alfabetico e I tre tenori. Domenica 26 febbraio, alle 16.30 Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio. Lunedì 27 febbraio Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo”. E poi Verissimo ha annunciato anche una novità televisiva, in programma nel pomeriggio di sabato 25 febbraio.

Verissimo ha invece comunicato ai telespettatori: “Oggi a Verissimo ricorderemo il grande Maurizio Costanzo, un uomo che ha cambiato il mondo della televisione. Vi aspettiamo alle 16.30 su Canale 5″, ma non sono stati riferiti ulteriori particolari su ciò che verrà proposto.