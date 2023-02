“Il suo grande segreto”. Maurizio Costanzo, cosa svela Claudio Lippi. Il pianto a dirotto a La vita in diretta

L’intera puntata de La Vita in diretta del 24 febbraio è stata dedicata a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore tv scomparso a Roma all’età di 84 anni. Era ricoverato nella clinica Paideia per un piccolo intervento poi le sue condizioni si sono aggravate. La camera ardente sarà allestita dalle 10:30 di sabato 25 febbraio in Campidoglio. La chiusura è prevista per il giorno successivo alle 18. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15, in forma solenne, alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

In queste ore tantissimi protagonisti del mondo della tv stanno ricordando la figura di Maurizio Costanzo. A La Vita in diretta era presente lo storico cast di Buona Domenica, condotto proprio da Costanzo su Canale 5: Paola Barale, Roberta Capua, Massimo Lopez e Claudio Lippi. Quest’ultimo si è commosso ed è apparso molto provato mentre parlava con Alberto Matano e ricordava i tempi e l’avventura professionale con il grande giornalista.

Maurizio Costanzo, Claudio Lippi commosso a La Vita in diretta

“Non è stato solo un buon giornalista, era estremamente intelligente, educato e diretto. Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. È stato l’autore di una televisione irripetibile”, ha detto Claudio Lippi che non è riuscito a trattenere le lacrime: “Stiamo vivendo un momento che credo di non aver mai vissuto in cinquant’anni di lavoro, al di là del senso di colpa che provo nel ricordare qualcuno che io pensavo eterno. Non voglio mancare di rispetto a quelli che già ci hanno lasciato. Io credo che il segreto di Maurizio Costanzo sia quello di essere rimasto un eterno bambino. Lui rideva come un bambino e rideva anche per le cazzate, scusate la parola. Questo era un grande segreto”.

I protagonisti di quella edizione di Buona Domenica hanno ricordato Maurizio Costanzo a La Vita in Diretta: “Stava sempre un passo indietro rispetto agli ospiti. Non giudicava mai chi aveva di fronte, era sempre lì, seduto con lo sgabello dietro e lasciava che l’ospite poteva lasciarsi andare con lui, ma soprattutto lui sapeva ascoltare le risposte”, ha detto Roberta Capua. Massimo Lopez ha invece ringraziato Maurizio Costanzo per la sua capacità di giocare come un bambino.

“Lui aveva un bambino dentro di sé e lo ha sempre fatto giocare, mi ha permesso di giocare con lui. Gli avevo chiesto di giocare con le macchine telecomandate, lui mi disse che non poteva stare per strada perché altrimenti l’avrebbero riconosciuto, ma giocammo con le macchinine a casa sua”. Era presente anche Nunzia De Girolamo: “È stato il papà della televisione e ha cambiato la cultura di questo paese”. Flavio Insinna ha raccontato che lui, insieme a tutti gli allievi della scuola di Gigi Proietti, andavano sempre a seguire le puntate del Costanzo Show a teatro, perché andavano a imparare come si fa televisione in tv e a teatro.