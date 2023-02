“Perché è morto”. Maurizio Costanzo, svelata la causa della morte: la scoperta a 24 ore dalla scomparsa

Morte di Maurizio Costanzo, gli ultimi giorni di vita in ospedale. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e colleghi e soprattutto in quello dell’amata moglie, Maria De Filippi, a cui era legato dl 1995. Il popolare conduttore televisivo, giornalista, autore e sceneggiatore è deceduto all’età di 84 anni. A diffondere la notizia del decesso è stato l’ufficio stampa del giornalista.

Maurizio Costanzo ricoverato in ospedale per tre settimane. A diffondere alcuni dettagli sugli ultimi giorni di vita del marito di Maria De Filippi, il sito Dagospia, che ha reso nota la notizia di un’operazione al colon che sembrava essere andata a buon fine, ma dopo la quale si sarebbero create alcune infezioni fino poi all’insorgere di una broncopolmonite: “Il ricovero di Maurizio Costanzo presso la clinica Paideia di Roma è di almeno 12 giorni fa. L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene”, si apprende su Dagospia.

Maurizio Costanzo ricoverato in ospedale per tre settimane: gli ultimi giorni di vita del marito di Maria De Filippi

“Dopodiché il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite“. E fino all’ultimo, Maurizio Costanzo non ha mai smesso di lavorare. Si legge su Dagospia che “i suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici”. Al suo fianco sempre la moglie, ma anche l’amico e avvocato Giorgio Assuma che era andato a trovarlo in clinica.

E a proposito della dolorosa notizia della morte del conduttore, nelle ultime ore il giornalista Luca Ciciriello ha fatto notare su Twitter: “Una coincidenza pazzesca. Proprio ieri sera Giovanni Minoli e il suo Mixer su Rai 3 hanno ricordato Maurizio Costanzo in un’intervista esclusiva condotta da Sandra Milo. Con i due c’era anche Simona Izzo, all’epoca compagna del grande giornalista. Oggi Costanzo ci lascia”.

Tantissimi i messaggi di dolore tra cui le parole di Myrta Merlino che ha scritto su Twitter: “Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio”.