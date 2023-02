“Maria ha scelto così”. Morte Maurizio Costanzo, la decisione ufficiale su Uomini e Donne

Morte Maurizio Costanzo, la decisione immediata su Uomini e Donne. Il conduttore e giornalista è morto a Roma il 24 febbraio del 2023 in una clinica, dove era stato ricoverato da qualche giorno. Il mondo della televisione italiana è in lutto per la perdita di uno dei più grandi giornalisti e conduttori e padre del talk show della tv.

I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Lo rende noto il Campidoglio. La camera ardente sarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio con ingresso dal Portico del Vignola.

Uomini e Donne, stop a registrazioni per la morte di Costanzo

Come scrive l’Adnkronos l’apertura al pubblico sabato dalle 10.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. È raccomandato l’uso della mascherina FFP2. Il giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore aveva 84 anni. Maurizio Costanzo è deceduto a Roma. Era nato a Roma nel 1938 ed è stato uno dei conduttori e giornalisti più influenti della televisione italiana e marito di Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di Uomini e Donne.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo è stato inevitabile il cambio della programmazione delle reti televisive. Venerdì 24 febbraio Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, non è andata in onda e al suo posto è stata programmata una puntata della telenovela Terra Mia. Ovviamemente il palinsesto Mediaset è stato stravolto dopo la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo Mediaset ha deciso di cancellare le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Al momento non è stata ufficializzata la nuova data di inizio delle registrazioni del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, la moglie del conduttore scomparso a Roma il 24 febbraio. A rivelarlo Lorenzo Pugnaloni: “Le registrazioni di lunedì e martedì sono al momento annullate. Vi aggiornerà non appena saprò quando saranno“.