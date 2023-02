“Succederà durante i funerali”. Morte Maurizio Costanzo, la decisione nel giorno dell’ultimo saluto

Maurizio Costanzo è morto, ma la sua figura sarà ricordata per sempre. I suoi funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio nella chiesa degli Artisti a Roma e in queste ore è già stata presa una decisione su ciò che succederà quel giorno. Intanto, grande commozione sui social per l’intervento anche dell’ex moglie Marta Flavi, che ha rotto il silenzio dopo il decesso del giornalista e conduttore televisivo: “Sono ancora sgomenta… Buon viaggio”. E sono anche emerse maggiori notizie sulle cause della sua scomparsa.

Infatti, stando a quanto rivelato in queste ore, Maurizio Costanzo è morto nella clinica Paideia della capitale e proprio a Roma ci saranno quindi i funerali ai quali prenderanno parte innumerevoli persone. Il TG1 ha fatto sapere che da diverso tempo si trovava in questa struttura sanitaria per sottoporsi ad un’operazione. Ma nonostante non si pensasse il peggio, dopo l’intervento la situazione è precipitata in poco tempo e anche il trasferimento nel reparto di rianimazione si è rivelato inutile per salvargli la vita.

Leggi anche: “Ora posso dirlo”. Maurizio Costanzo, dopo la morte l’ex moglie Marta Flavi rompe il silenzio





Maurizio Costanzo morto, cosa succederà ai funerali

Quando si è sparsa la notizia che Maurizio Costanzo fosse morto, in pochi sono riusciti subito a rendersi conto dell’accaduto. Ma ora tutte le attenzioni sono rivolte ai suoi funerali, dove ci si aspetta la massiccia presenza di personalità del mondo della televisione. In primis c’è attesa per Maria De Filippi, che fino a questo momento ha preferito non rompere il silenzio e si è chiusa nel suo dolore. Non è però da escludere che nelle prossime ore possa diramare qualche comunicato ufficiale.

Come ha annunciato il sito Fanpage, i funerali di Maurizio Costanzo saranno visibili in diretta televisiva. Infatti, Rai1 ha deciso di trasmettere le esequie del popolare conduttore televisivo, a partire dalle ore 15 di lunedì 27 febbraio. Ma potrebbe anche esserci una seconda diretta, infatti anche Canale 5 potrebbe optare per la medesima decisione. Questo permetterà a tutti gli italiani che non potranno recarsi fisicamente a Roma di pregare e di seguire passo dopo passo l’ultimo saluto al giornalista.

Grazie di tutto pic.twitter.com/Y38sud37zy — Maurizio Costanzo (@Costanzo) February 24, 2023

Attraverso una nota inviata anche agli organi di informazione dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha fatto sapere che la programmazione di Canale 5 del 24 febbraio non sarà rispettata. Non ci sarà Buongiorno, mamma! 2 per dare spazio allo speciale Matrix.