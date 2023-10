Morte di Matthew Perry, l’ultimo addio degli amici. L’attore si spegne all’età di 54 anni con una carriera alle spalle consolidata, lasciando un vuoto incolmabile dentro al cuore dei fan della sitcom tv “Friends”, serie culto tra il 1994 e il 2004. Matthew ha veramente dimostrato di voler uscire dal circolo vizioso delle dipendenze, ma senza mai riuscirci totalmente. Già in passato l’attore aveva raccontato di soffrire di alcuni distrubi gravi di ansia e depressione, poi dopo il decesso altri dettagli sul ritrovamento choc del corpo riportati sul sito americano di gossip Tmz, ma anche il Los Angeles Times.

Morte di Matthew Perry, l’ultimo addio degli amici. A prendere parola dopo il ritrovamento choc del corpo privo di vita dell’attore, gli amici e colleghi Jennifer Aniston, Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc e David Schwimmer, che hanno deciso di parlare del caro Matthew attraverso un comunicato congiunto in cui dare il loro ultimo saluto.

Il cadavere di Matthew Perry è stato ritrovato nella vasca idro-massaggio nella sua abitazione a Los Angeles. La polizia ha riferito di aver trovato un quantitativo di droga dentro casa quindi resta fino ad oggi in piedi l’ipotesi del decesso per cause naturali. Gli agenti hanno fatto sapere inoltre di aver rintracciato in casa anche varie medicine anti-depressive e anti ansia e un farmaco usato per curare persone con bronchite cronica o enfisema.

Le notizie sulle ultime ore di vita dell’attore sono state riportate su Tmz. Si apprende che Matthew Perry aveva avuto una giornata normalissima prima di essere ritrovato senza vita. L’uomo aveva prima giocato a pickleball, poi aveva mandato la sua assistente a comprargli un nuovo telefono e un paio di occhiali. Dopo il ritrovamento choc del cadavere dell’attore, la polizia ha messo sotto sequestro l’intera proprietà.

E a distanza di qualche giorno dalla morte di Matthew arriva anche il doloroso addio degli amici e colleghi di Friends che hanno trasmesso il comunicato congiunto attraverso le colonne di People: “Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed assimilare questa immensa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo – si legge nel comunicato – Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo”.