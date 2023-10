Ecco cosa hanno trovato in casa dell’attore Matthew Perry dopo la sua morte. In queste ore il mondo è sotto choc, dall’America, all’Europa, passando per l’Africa e l’Asia, Matthew Perry era uno dei volti simbolo degli anni ’90 con la sua splendida interpretazione di Chandler Bing in Friends. E ora in tanti si chiedono quali siano le cause della morte dell’uomo, anche se ancora è troppo presto per poterlo dire con certezza.

C’è però da specificare un dettaglio, terribile quanto vero: l’attore era tormentato dal dolore. Già in passato aveva raccontato di avere diversi problemi, perlopiù di ansia e depressione. Ora però emergono anche altri dettagli sul ritrovamento choc del corpo senza vita di Matthew Perry. A riportare le varie informazioni è il sito americano di gossip Tmz, ma anche il Los Angeles Times.

Prima di tutto ripercorriamo la faccenda: l’uomo è stato ritrovato morto alle ore 16 di sabato 28 ottobre. Perry era in casa sua a Los Angeles e il suo corpo è stato ritrovato nella vasca idro-massaggio. Fa sapere la polizia che non sarebbero state trovate delle droghe all’interno dell’abitazione. Non sembra poi che qualcuno abbia potuto fare irruzione in casa per ammazzare l’attore, resta quindi in piedi solo l’ipotesi del decesso per cause naturali.

Ma c’è un dettaglio che agli occhi di Tmz e del Los Angeles Times incute degli interrogativi. Alcuni poliziotti infatti, hanno fatto trapelare che gli agenti hanno trovato varie medicine anti-depressive e anti ansia e un farmaco usato per curare persone con bronchite cronica o enfisema. Tmz poi riporta che Matthew Perry aveva avuto una giornata normalissima prima di essere ritrovato senza vita. L’uomo aveva prima giocato a pickleball, poi aveva mandato la sua assistente a comprargli un nuovo telefono e un paio di occhiali.

Una volta tornata a casa la macabra scoperta: il corpo senza vita di Matthew Perry era senza vita nella Jacuzzi. Quello che è successo dopo è ormai tristemente storia. Resta da capire quanto quei farmaci potrebbero aver contribuito alla morte dell’attore o se si è trattato di un fatto del tutto naturale. Sarà il medico legale quindi a mettere un punto a questa faccenda atroce. La polizia nel frattempo ha messo sotto sequestro l’intera proprietà.

