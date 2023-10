Mara Venier, dopo anni il colpo di scena con la famosa collega. Non tutti lo sapevano, ma Mara Venier non ha solo amici, ma anche qualche nemico. La cosa bella è che col passare degli anni i nemici sono sempre meno e gli amici sempre di più. Questo a testimonianza del gran cuore della zia e il motivo alla base per il quale tutti la amano indistintamente. Eppure c’era una collega, parliamo al passato perché evidentemente è solo un lontano ricordo, con la quale c’era un bel po’ di maretta.

>> “Cosa hanno trovato in casa”. Morte Matthew Perry, la polizia conferma: le sue ultime ore

A rendere tutto fruibile al grande pubblico di pensa Selvaggia Lucarelli che durante l’ultima puntata di Domenica In, da uno scoop a dir poco pazzesco. L’opinionista e giudice del programma di Milly Carlucci era lì per commentare l’ultima puntata di Ballando appunto. E con lei c’erano anche alcuni personaggi di questa grande edizione, forse una delle più ricche di sempre.

Mara Venier, dopo anni il colpo di scena col la famosa collega

Ma con chi aveva avuto dei problemi Mara Venier e ora si è tutto risolto? Selvaggia Lucarelli testimonia tutto con un video in cui le due si abbracciano. Parliamo di Simona Ventura, una delle protagonista assolute di questa edizione di Ballando con le Stelle. Le due quindi, dopo tanti anni e in diretta tv, hanno deciso di mettere una pietra sopra e fare pace.

Alla fine poi le due si sono abbracciate e sono tornate amiche, anche perché nel frattempo di acqua sotto i ponti ne era passata parecchia. “Tu sei un’altra persona e sono felice per questo”, dice quindi Mara Venier alla collega: “Ci metti tanta grinta, è venuta fuori tutta. Tu interpreti, ma rimane sempre viva la tua personalità, il tuo modo di essere”.

Simona Ventura allora risponde alla zia: “La vita, i dolori, ti fanno essere in un modo e alcuni lati del carattere li seppellisci. Sto mescolando tutto con questa esperienza”. Mara Venier conclude: “Volevo dirti che mi piace tanto quando parli della tua vita. Quando dici che sei cambiata, è vero. Sei cambiata, credo che l’amore ti abbia fatto cambiare. Giovanni (Terzi, ndr) ti ha fatto cambiare, tu sei un’altra persona. Sono molto felice di questo”.

Leggi anche: “Vi devo dire una cosa su Luciana Littizzetto”. Che tempo che fa, Maria De Filippi interviene in diretta