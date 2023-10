Gli spettatori di Che tempo che fa sono rimasti senza parole quando ieri, all’improvviso, Maria De Filippi si è presentata virtualmente in studio. Una cosa mai vista accaduta per un motivo ben preciso, parlare direttamente con Luciana Littizzetto. Tra le due c’è un rapporto molto profondo di amicizia e stima come, tra l’altro, dimostra il fatto che Maria l’abbia voluta con sé nella nuova edizione di Tu si que vales, il programma di Canale 5 campione di ascolti.

Un cammino che per Luciana è iniziato in salita, con tante critiche e commenti negativi da parte di una fetta di pubblico. “Totalmente fuori contesto”, scrive un utente. E ancora: “Penso che dopo questa stagione bisognerà fare delle considerazioni, così come si sta comportando la Littizzetto serve a poco. È meglio che resti con Fazio”.





Che Tempo che fa, Maria De Filippi: auguri in diretta alla Littizzetto

E ancora: “La Littizzetto, invece, almeno valutando le prime due puntate della nuova stagione di TSQV, sta faticando non poco a inserirsi nei ritmi della trasmissione. Per lunghi tratti sembra un pesce fuor d’acqua, quasi un corpo estraneo rispetto al resto del cast”. Parole che non hanno scalfito la considerazione di Maria De Filippi.

Maria che ieri è intervenuta a Che Tempo che Fa per farle gli auguri di compleanno. Ha detto Maria: “Ed eccomi qua, Luciana. Non rispondermi, perché come vedi… Forse non so se lo capisci subito, ma penso che dovresti capirlo perché mi conosci e sai come mi vesto normalmente a casa e nella vita. Come vedi ho un abito elegante, infatti non sono collegata con voi in diretta, perché sto registrando”.

“Quindi non devi rispondere. Sono qua. Sono apparsa, perché so che oggi è il tuo compleanno. Tu mi chiami balenga, non so se chiamarti balenga. Però volevo farti gli auguri. Io sapevo di farteli per i tuoi 59 anni. E invece sbagliavo, perché Fabio mi ha detto che ne compi 60. Cavolo, devo dire che li porti bene 60 anni. Sai che 60 anni è una tappa importante nella vita e io li ho già superati. E adesso anche tu ci sei arrivata. Fabio mi ha detto ‘sai 60 anni, Luciana ci tiene tanto ai suoi 60…’. E quindi, eccomi, buon compleanno Luciana per i tuoi 60 anni, ti faccio tanti auguri. Grazie Fabio che mi hai corretto e detto che ne copi ben 60. Tanti auguri Luciana, ciao balenga e ciao anche a Fabio”.