Importante novità su Massimo Giletti e il suo futuro in tv. Dopo essere stato mandato via da La7, su di lui sono uscite tante voci ma ora ecco che la svolta sarebbe praticamente dietro l’angolo. C’è stata infatti una segnalazione bomba sul conduttore, fatta da fonti attendibili, quindi tra non molto potrebbe esserci qualche annuncio fondamentale. Per lui si tratterebbe di un grande obiettivo raggiunto e la delusione di queste settimane sarebbe ormai superata.

Prima di dirvi dove Massimo Giletti potrà lavorare in futuro, vi ricordiamo le sue parole dopo la chiusura di Non è l’Arena: “Vorrei dire tante cose e verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la situazione delicata. L’importante è avere la coscienza a posto, poi la verità verrà fuori. Ho un contratto che mi vincola all’azienda in cui ho lavorato per sei anni e per rispetto a questo contratto non posso parlare senza autorizzazione e chiarire in modo serio”.

Leggi anche: Massimo Giletti rompe il silenzio: parla per la prima volta dopo lo stop di Non è l’Arena





Massimo Giletti e il suo futuro in tv: cosa succede

A rivelare tutto su Massimo Giletti è stato il sito DavideMaggio, che ha dunque cercato di fare chiarezza su quale sarà il futuro del presentatore. Nelle prossime settimane ne avremo la certezza assoluta, ma intanto iniziano ad emergere le prime notizie e sono molto positive per lui. Infatti, sarebbe stato convocato da persone importanti, che potrebbero avergli già fatto una proposta allettante. E chissà se non sia già in corso una trattativa avanzata.

DavideMaggio ha riportato sul suo sito che Giletti è stato visto nella sede della Rai, situata in viale Mazzini. Questo quanto scritto integralmente: “Aspetto importante: ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei ‘supercapi’. Il suo interlocutore, dunque, non è stato un ‘semplice direttore’”. Per lui sarebbe un clamoroso ritorno nella tv pubblica italiana, con i telespettatori che accoglierebbero ben volentieri questa decisione.

Massimo Giletti ha condotto Non è l’Arena dal 2017 al 2023 su La7, mentre le sue ultime esperienze alla Rai sono state alla conduzione di Viva Mogol, Zucchero – Partigiano Reggiano e Una domenica da leoni. Dal 2020 presenta anche Giletti 102.5 sul canale radiofonico RTL 102.5.