Grande commozione questa mattina nei programmi Rai. Ha suscitato molto dolore la morte di Ludovico Di Meo, uno dei volti storici del mattino di Rai 1 e del Tg. A commuoversi, ricordandolo, è stato Massimiliano Ossini, il padrone di casa di UnoMattina. Il conduttore, alla fine della trasmissione, ha preso qualche istante della diretta per ricordare il suo amico e collega. Mettendosi al centro dello studio, dove poi è stato raggiunto dalla collega Antonia Varini, Ossini ha ricordato Di Meo con evidente emozione.

Ha detto, guardando dritto in camera: “Ci ha lasciato Ludovico Di Meo, che il pubblico ha conosciuto come conduttore del TG1 e di questa trasmissione”. E ancora: “Lo ricordiamo, è stato un grande professionista e un amico, ideatore e responsabile di tantissime trasmissioni ma anche direttore di Rai2”. Poi dice Ossini riguardo Di Meo: “Ero molto legato a Ludovico perchè mi ha dato la possibilità di avere un programma in prima serata, cioè Kalipè”.

Leggi anche: “Perché sono dimagrito così tanto”. Carlo Cracco ospite di Fazio, si nota il cambiamento





Massimiliano Ossini in lacrime: “Ci ha lasciato…”

Qualche instante dopo ha preso la parola la collega Antonia Varini che ha detto: “Ludovico ha saputo lasciarci nel cuore tanto calore. Era uguale con tutti, al di là del livello, sapeva ascoltare e aveva un momento sempre per tutti”. Poi conclude la conduttrice: “Un pensiero alla sua famiglia”. La parola è tornata poi a Massimiliano, che ha parlato di una morte inaspettata.

I due, molto commossi, senza riuscire a dire altro, hanno chiuso il programma con un semplice: “Ciao Ludovico”. A quel punto i padroni di casa hanno dato appuntamento ai telespettatori per domani e cedendo la linea ad Eleonora Daniele per una nuova puntata di Storie Italiane. La prima a dare la triste notizia della morte di Di Meo è stata Francesca Fialdini, che ha condotto diverse edizioni di Unomattina lavorando al suo fianco.

L'ultimo saluto di #Unomattina a Ludovico Di Meo, giornalista, conduttore del Tg1, di Unomattina, ideatore e responsabile di tantissimi programmi, direttore di Rai2 e direttore generale di San Marino Tv, scomparso prematuramente ieri. pic.twitter.com/b3wJIK86Pz — Unomattina (@Unomattina) January 30, 2023

Il giornalista aveva solo 63 anni e sembra che se ne sia andato probabilmente per un infarto, anche se ancora non è stata ufficialmente confermata la causa della morte. L’uomo infatti, non molto tempo fa, era stato operato e sembrava fuori pericolo. Ludovico Di Meo lascia la moglie e due figlie, ma anche decine e decine di colleghi in Rai.

Leggi anche: Televisione italiana in lutto, morto lo storico conduttore e giornalista della Rai