Carlo Cracco, il cambiamento sotto gli occhi di tutti. Il noto chef stellato è stato ospite nello studio televisivo di Fabio Fazio per presentare al pubblico italiano la nuova edizione di Dinner Club in onda su Amazon Prime Video. In collegamento da casa con lo studio e l’ex volto di Masterchef anche Sabrina Ferilli. Per l’occasione lo chef ha indossato un elegante completo in giacca e pantalone blu scuro, con sotto una camicia azzurro chiaro. Poi il conduttore e il suo braccio destro Luciana Littizzetto hanno fatto cadere l’attenzione su un dettaglio.

Carlo Cracco dimagrito. Impossibile non notarlo e infatti così è accaduto. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto davanti alle telecamere di Che Tempo Che Fa hanno domandato i motivi al diretto interessato: “Sei dimagrito Carlo, come mai?”, è stata la domanda secca di Fabio Fazio, “Dicevo prima a lei forse troppo lavoro”. A questo punto è intervenuta anche Luciana Littizzetto.

Carlo Cracco dimagrito: “Come mai?”. Il motivo del cambiamento

Luciana Littizzetto ha dunque ironizzato sul fatto che anche l’amico e collega Fabio Fazio di recente ha perso diversi chili. Un vero piacere avere il noto chef come ospite del programma. Cracco ha fornito al pubblico utleriori dettagli sulla nuova stagione del programma presto disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal prossimo 17 febbraio 2023. (“Non mi spaventa”. Fabio Fazio, l’annuncio improvviso lascia incredulo il suo amato pubblico).

Il pubblico avrà modo di seguire appassionatamente i primi 4 episodi, e poi dal 24 febbraio si procederà con gli ultimi due. Carlo Cracco guiderà i concorrenti, ovvero Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini e Paola Cortellesi, durante il viaggio in giro per l’Italia, che li porterà a condividere parte della loro esperienza con le “socie onorarie” del Dinner Club, nello specifico Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

E sempre a proposito di Carlo Cracco si sa che dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, lo chef entra nella brigata di Gualtieri Marchesi, nel mitico indirizzo di via Bonvesin della Riva a Milano. La consacrazione definitiva è però a Milano, dove si fa rivedere nel 2001: dà il suo nome al ristorante Cracco-Peck. In sodalizio con la più celebre insegna della gastronomia meneghina, le due stelle arrivano presto e non si spengono più.