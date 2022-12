Carlo Cracco ha deciso di fare le cose in grande per la sera dell’ultimo dell’anno: salutare l’arrivo del 2023 nel ristorante dello chef in galleria Vittorio Emanuele a Milano però non è per tutte le tasche, il prezzo infatti è da capogiro. Carlo Cracco, vicentino classe 1965, deve la propria notorietà presso il vasto pubblico al fatto di essere diventato anche un personaggio tv, di quelli ambiti da cacciatori (e soprattutto cacciatrici, visto il crescente fascino acquistato con l’età) di selfie.



Ma i buongustai non sono attirati da Masterchef, quanto dalla sua cucina, forse la più creativa tra quelle celebrate a Milano. Dopo l’istituto alberghiero Carlo Cracco entra nella brigata di Gualtieri Marchesi, nel mitico indirizzo di via Bonvesin della Riva a Milano. La consacrazione definitiva è però a Milano, dove si fa rivedere nel 2001: dà il suo nome al ristorante Cracco-Peck.

Carlo Cracco, il cenone di fine anno parte da 500 euro



In sodalizio con la più celebre insegna della gastronomia meneghina, le due stelle arrivano presto e non si spengono più. Una carriera unica, come unica è l’esperienza che Carlo Cracco offrirà ai suoi clienti la sera del 31. Sì parte con gli antipasti: insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo.



Il primo è una rivisitazione di un classico milanese: il risotto. Cracco infatti propone il morbido allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Mentre come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole.



Il prezzo? Si parte da 500 euro, bevande escluse. Oltre a una bottiglia di vino, selezionata dalla sua cantina, bisognerà quindi aggiungere l’acqua e lo spumante (o champagne) per il brindisi di mezzanotte. Per chi volesse poi festeggiare ancora di più il ristorante Cracco da la possibilità di acquistare degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro.