Marialaura De Vitis e Luca Daffrè, cosa è successo dopo la finale? I due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati tra i protagonisti delle ultime settimane. Da tempo si parlava infatti di un avvicinamento tra i due. Marialaura aveva confessato di aver fatto perfino dei sogni ‘hot’ sul modello. Quest’ultimo aveva rivelato che, dopo un iniziale diffidenza, avrebbe scelto proprio lei come la preferita tra le partecipanti. Poi, però, qualcosa si è rotto.

Marialaura De Vitis e Luca Daffrè hanno litigato poco prima della finale dell’Isola dei Famosi: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”. E lei ha provato a difendersi: “Sarebbe stato ipocrita! Luca non siamo nella vita reale, siamo in un gioco. Adesso ci stiamo conoscendo, non posso dire di essere innamorata di Luca!”. Poi è arrivata la clamorosa eliminazione al televoto flash per l’ex di Paolo Brosio.





Marialaura De Vitis e Luca Daffrè, la lite all’Isola dei Famosi

Marialaura De Vitis, dopo l’eliminazione, si è sfogata così: “Non mi è piaciuta molto la motivazione usata da Luca per mettermi in nomination…”. In ogni caso poco dopo ha aggiunto: “Nonostante tutto penso che avremo certamente modo di chiarire perché io tengo tanto a lui”. Insomma in tanti si aspettano un chiarimento tra i due e si chiedono se subito dopo la finale ci sia stato il tanto atteso faccia a faccia.

In realtà Marialaura De Vitis e Luca Daffrè non hanno chiarito un bel niente. La nomination al posto di Mercedesz Henger, ritenuta da Luca più pericolosa, non è andata giù alla vincitrice de La Pupa e il Secchione Show. Così è arrivato il viaggio di ritorno e Marialaura De Vitis ha pubblicato diverse storie su Instagram. Con lei tutti i compagni dell’avventura in Honduras, tutti tranne uno, Luca Daffrè.

Nelle ultime ore stanno uscendo diverse indiscrezioni sulla coppia, anzi non coppia, formata da Marialaura De Vitis e Luca Daffrè. Non solo il modello non compare nelle numerose foto pubblicate dall’ex naufraga. Ma, a quanto pare, l’ex di Paolo Brosio si è pure rifiutata di seguire Luca sui social. Dunque nessuna pace fatta, anzi tra i due pare sia proprio calato il gelo.

