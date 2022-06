Maria Laura De Vitis, la decisione dopo la lite con Luca Daffrè. Serata conclusiva per l’Isola dei Famosi e tante novità anche dopo il verdetto del vincitore Nicolas Vaporidis che ha trionfato con ben l’87% delle preferenze da parte del pubblico a casa. Al contempo Maria Laura De Vitis fatta fuori al televoto flash conro Luca Daffrè. Lo sfogo dell’ex naufraga arriva immediato.

Maria Laura De Vitis, la decisione arriva dopo la lite con Luca Daffrè . Un momento che ha tenuto incollati tutti allo schermo. Il retroscena? Come tutti hanno avuto modo di apprendere, Luca avrebbe tirato fuori qualcosa poco prima della finale: “Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria… Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa; mi vedrà solo nel suo sogno adesso!”, le parole del naufrago rivelate a Carmen Di Pietro.





Parole che poi sono state chiarite con la diretta interessata: “Sarebbe stato ipocrita! Luca non siamo nella vita reale, siamo in un gioco. Adesso ci stiamo conoscendo, non posso dire di essere innamorata di Luca!”, la risposta di Maria Laura De Vitis. Poi il grande finale e l’uscita di scena con il botto. L’ex naufraga fatta fuori al televoto flash ha detto subito la sua sui social. (Maria Laura De Vitis, la confessione: “Non volevo ma l’ho fatto).

“Non mi è piaciuta molto la motivazione usata da Luca per mettermi in nomination…”, ha affermato nel duro sfogo Maria Laura De Vitis non appena saputo il verdetto della sua eliminazione. Eppure poi ha confessato: “Nonostante tutto penso che avremo certamente modo di chiarire perchè io tengo tanto a lui…”.

Maria Laura De Vitis pronta al chiarimento con Luca Daffrè, dunque, ma prima di quel momento sempre meglio pensare all’esperienza vissuta sull’Isola nel migliore dei modi: “Sono uscita con il sorriso…La mia vera vittoria è essere stata una finalista di questa edizione…”, sono state le considerazioni di Maria Laura De Vitis a conclusione dell’avventura.

