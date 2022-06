Marialaura De Vitis, confessione all’Isola dei Famosi. A poche ore dalla finale l’ex compagna di Paolo Brosio è tornata a fare parlare di sé. Nei giorni scorsi contro di lei aveva tuonato Lory Del Santo, raccontando retroscena pesanti sulla sua storia con Alessandro Iannoni. A Isa e Chia Lory Del Santo ha ammesso: “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata”.



“Però umanamente le stavo vicino. Ha capito che io ero un minimo sostegno, nonostante abbia preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata – pensa che intelligenza!”. C’è stato un episodio che ha fatto capire a Lory la vera indole della naufraga: “Comunque, una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi fa: “E’ lì da solo, senza telecamere…”.





Marialaura De Vitis, confessione all’Isola dei Famosi: “Ho fatto molti errori”



“Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia. Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma. Dai facciamoci ‘sta storia, non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?’”. Ne non finisce qui. Nei giorni scorsi era stata protagonista di un duro scontro con Mercedesz Henger. (Leggi anche “Pugnalata alle spalle”. Isola dei Famosi, la naufraga non perdona Marialaura De Vitis)



“Sono davvero dispiaciuta per Marialaura – le parole della figlia di Eva – perché io davvero le ho detto tutto quello che sentivo per Edoardo. Ha avuto l’occasione di dirmi le cose che pensava, ma ha preferito parlare alle mie spalle. Loro non ci credono, ma io so quello che provo. Va bene così”. Reduce dallo scontro in cui Mercedesz le ha confidato di non potersi più fidare di lei, Marialaura ha parlato di tutta la vicenda con Luca.



Nel daytime di oggi ha ammesso le sue colpe. “A volte sono stata la peggior nemica di me stessa…E non pensavo di avere un valore…Mi sono però accorta di non dover fingere ciò che non sono…”. Poi ha aggiunto: “Ho capito che io valgo così come sono…Valgo tanto sia con i pregi che con i difetti…”.

“Sono solo per lui”. Nicolas Vaporidis, la scoperta prima della finale dell’Isola dei Famosi