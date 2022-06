A Uomini e Donne è arrivato il giorno della scelta da parte di Veronica Rimondi. Dopo Luca Salatino. È toccato alla tronista scegliere il corteggiatore con cui vorrà stare insieme. La ragazza ha focalizzato l’attenzione su Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. La tronista dapprima ha voluto i due corteggiatori al centro dello studio, poi al momento di rivelare la scelta ha parlato singolarmente con ognuno di loro. Prima di fare la sua scelta, Veronica Rimondi ha ammesso: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento”.

Tina Cipollari dopo aver visto le esterne che lei ha fatto con i suoi corteggiatori ha affermato: “Per la prima volta non riesco a capire chi dei due sceglierà”. Non appena sono usciti i due corteggiatori, Gianni Sperti riferendosi alla tronista ha detto: “Ci ha dimostrato che è imprevedibile, la scelta non la trovo scontata”. Quindi Veronica Rimondi ha comunicato la sua decisione ad Andrea: “Il nostro percorso per quanto breve posso dire che sia stato intenso, e soprattutto completo, è stata una conoscenza graduale e un tassello dopo l’altro siamo arrivati ad avvicinarci sempre di più. Devo seguire quello che mi dice la testa, e la direzione che mi dice di prendere il mio cuore, e questa direzione non è verso di te”.





Maria De Filippi scelta UeD chiede alla tronista di fare presto

Il corteggiatore non la prende bene: “Non ci rimango bene, perché io credo che tu in questa scelta hai sempre confermato le mie sensazioni, in quegli sguardi e atteggiamenti non ho mai visto il mio nome, sarai sempre un po’ dentro di me, ci ho creduto e sperato”. Tina Cipollari ha ammesso la sua preferenza verso Andrea Della Cioppa: “Io volevo ringraziarti e credo che la stima sia reciproca. Scusami sono commossa perché ho sperato fino all’ultimo che tu fossi la sua scelta. Io ho tifato sempre per te. Sei una persona intelligente. Provo per te tantissima stima dal primo giorno”.

Poi è arrivato al centro dello studio Matteo Farnea ed è lui la scelta di Veronica Rimondi. “Dalla prima esterna abbiamo riso, scherzato, questo modo di fare mi è andato bene fino a un certo punto. Ti ho dato la possibilità di aprirti e mostrarti per quello che sei”, afferma la tronista. Tuttavia il suo discorso si prolunga e Maria De Filippi se ne accorge e invita la ragazza a finire il discorso. La conduttrice si rivolge a Veronica Rimondi facendo riferimento a Matteo Farnea: “Non ce la fa più. Stringi. Non ha salivazione. Ha ragione lui”.

Veronica Rimondi ha continuato il suo discorso dopo che Maria De Filippi si è dispiaciuta nel vedere la sua scelta in difficoltà, affermando anche: “Ho una certezza che eravamo destinati a conoscerci, queste cose succedono poche volte nella vita”. La tronista prima di lasciare Uomini e Donne con il suo corteggiatore ha detto: “Ho molta paura perché non provo queste sensazioni per qualcuno da tanto tempo, ho paura perché non so come andrà a finire, ma se c’è una cosa di cui io sono certa è che sei tu”.

