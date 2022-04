“Mi sposo”. Amici 21, succede tutto all’improvviso: Alessandra Celentano spiazza Maria De Filippi

Maria De Filippi, la battuta ad Alessandra Celentano riesce ad alleggerire la tensione. Un puntata densa di grandi colpi di scena, quella della terza messa in onda serale di Amici che ha visto anche un momento decisamente difficile quando la conduttrice non ha potuto fare a meno di annunciare l’eliminazione di Leonardo. Ma un attimo di leggerezza è sempre stato bene concederselo.

Destinataria della battuta la prof di danza, Alessandra Celentano, che ne corso della puntata è stata anche protagonista di uno scontro molto acceso avuto con Raimondo Todaro: “Non è che cambi musica e cambi stile! Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta”, ma la replica della Celentano non si è lasciata attendere: “Siete ignoranti. Ecco ha parlato l’ignoranza. Maria fa un altro lavoro, tu no”.





La risposta del ballerino: “In 21 anni non hai mai pensato di aver sbagliato. Dovresti metterti in discussione”. Insomma, tra scontri ed eliminazione la padrona di casa ha ben pensato di alleggerire le tensioni concedendo un minuto di ilarità.

La prof di Amici si è presentata vestita stranamente di bianco, ed è stato del tutto impossibile per Maria non indagare meglio: “È segno di verginità il bianco?”, le ha chiesto. “Sì, visto che tra poco mi risposo”, ha replicato Alessandra Celentano. Ma come ben si sa, il cuore della professoressa di Amici sembra essere ancora libero.

Di recente, nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, la stessa alla stuzzicante domanda della conduttrice, se ci fosse o meno un nuovo amore, aveva preferito sfoggiare un sorriso senza concedersi a troppe delucidazioni.

