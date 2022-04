Puntata pazzesca, la terza del serale di Amici di Maria de Filippi. Come ricorderete, ne abbiamo già parlato: Stash era fuori dai giochi per Covid. Al suo posto la meravigliosa Sabrina Ferilli. Insieme a lei, il suo peggior incubo: Giovannino. Si è entrati subito nel vivo delle sfide con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno deciso di sfidare la squadra delle Pe-Pe, ovvero Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Nella prima partita c’è stata una vittoria schiacciante dei CuccaTodo, in due prove e senza bisogno della terza.

I professori di Amici di Maria de Filippi hanno indicato i nomi dei concorrenti a rischio: Albe, Crytical e John Erik. In seguito i giudici hanno salvato Albe, poi hanno fatto il nome del primo eliminato della terza puntata: John Erik. Poco dopo anche Dario si è commosso per lui. Il giovane, piangendo, ha speso delle bellissime parole per lui invitato dalla padrona di casa. Poi John ha detto a tutti: “Innanzitutto vorrei ringraziarti, vorrei ringraziare il programma, la produzione e la redazione”.





E ancora: “Per come vi siete presi cura di me e di tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo giorno. Grazie”. La terza partita ha rivisto sfidarsi Zerbi-Celentano e Todaro-Cuccarini. Poi un guanto di sfida, quello sulla performance tra Alex e Luigi che ha vinto proprio Luigi. Prima del verdetto, però, la conduttrice di Amici di Maria de Filippi ha voluto complimentarsi con entrambi per come hanno affrontato la prova.

Alla fine hanno vinto i CuccaTodo, che hanno chiamato a rischio eliminazione LDA, Luigi e Leonardo. Il ballerino latino della Celentano ha raggiunto Nunzio al ballottaggio e si è conclusa così la gara, in attesa del secondo eliminato di Amici di Maria de Filippi di sabato 2 aprile. La padrona di casa si è collegata con loro in casetta.

Prima ha chiesto a entrambi di esprimersi sull’altro, perché sono entrati nella scuola come antagonisti e poi invece si sono avvicinati. Il secondo eliminato della terza puntata di Amici di Maria de Filippi è Leonardo. A consolarlo ci ha pensato Nunzio: “Non sei il più scarso, stai uscendo per una questione di preferenze e di gusto, perché vali tanto”.

“Ma che fai!?”. Amici, gaffe di Emanuele Filiberto. Stefano De Martino lo blocca, ma troppo tardi