Clamoroso errore di Emanuele Filiberto sui social. Tutto è successo nella giornata del primo aprile e il giudice di ‘Amici 21’ voleva dire qualcosa proprio sul programma di Maria De Filippi, ma qualcosa è andato storto. Dopo la gaffe, che ovviamente ha poi fatto il giro della rete, è stato costretto a intervenire anche Stefano De Martino, che ha ironizzato sull’accaduto. Un momento che alla fine si è trasformato in qualcosa di esilarante, anche se non era affatto programmato dai due.

Prima di raccontarvi tutto su Emanuele Filiberto, nei giorni scorsi Rudy Zerbi ha rimproverato sia Calma che LDA per come hanno reagito all’assegnazione del brano “La paranza” di Daniele Silvestri. Il primo ha detto: “Quando arriva al punto in cui dice ‘la paranza è una danza che se balla de panza’ io mi vergogno”. E LDA ha scherzato: “Vestiamoci da papere”. Zerbi li ha ripresi duramente: “Chi si deve vergognare siete voi…”. Ma andiamo a vedere adesso cosa ha fatto esattamente il principe.





In particolare, Emanuele Filiberto ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram e attraverso una storia ha voluto pubblicizzare la nuova puntata di ‘Amici 21’, che si terrà sabato 2 aprile su Canale 5. Ma a sorpresa si è registrato un errore quasi imperdonabile, ma fortunatamente Stefano De Martino e successivamente anche Stash sono riusciti a correre ai ripari evitandogli altre figuracce. Il tutto è terminato ovviamente in modo scherzoso e chissà se Maria De Filippi interverrà su questa defaillance.

Praticamente nella giornata del primo aprile Emanuele Filiberto ha scritto: “Ci vediamo questa sera… #Amici21”. Peccato però che fosse venerdì e non sabato e quindi Stefano ha immediatamente risposto: “Principe, buonasera. Oggi è venerdì”. E Filiberto: “Ecco, sapevo che qualcosa non quadrava…”. Anche Stash ha poi voluto replicare e ha condiviso sul suo social il messaggio inviato da De Martino. Un commento a tre che ha fatto divertire notevolmente migliaia e migliaia di follower.

Infine, dunque, Stash ha commentato: “Quando l’orologio interiore si scombussola è un chiaro segno di mancanza d’amore. E io so perché”. “Giustissimo” è stato il messaggio di reazione di Emanuele Filiberto. Nonostante il pubblico spesso e volentieri ha criticato sul web l’operato dei tre giudici, loro hanno però instaurato un rapporto straordinario ed è nata una splendida amicizia.

