LDA fa ancdora parlare di sé. Luca D’Alessio, per chi non lo sapesse figlio del celebre Gigi D’Alessio, è uno dei concorrenti di Amici 21. Nel popolare programma ideato e condotto da Maria De Filippi il talentuoso cantante ha mostrato a tutti di che pasta è fatto. Domani, sabato 2 aprile, va in onda la terza puntata del Serale e i ragazzi sono ovviamente in fibrillazione. Ormai ci si avvicina a grandi passi alla proclamazione del vincitore. E LDA è uno di quelli che ce la può fare, naturalmente.

Intanto, proprio recentemente, LDA ha battuto il suo stesso record con un brano inedito su Spotify. Il pezzo “Quello che fa male” ha spaccato di brutto. Una roba come 19 milioni di stream fanno paura, inutile girarci intorno. Non che il precedente record fosse una cosa da poco: 18 i milioni di ascolti. A pochi giorni dal suo 19esimo compleanno, insomma, Luca D’Alessio continua a stupire. Al momento è il cantante col maggior numero di stream per una sola canzone.





Ma il successo non elimina le critiche. Rudy Zerbi nei giorni scosi ha rimproverato sia Calma che LDA per come hanno reagito all’assegnazione del brano “La paranza” di Daniele Silvestri. Il primo ha detto: “Quando arriva al punto in cui dice ‘la paranza è una danza che se balla de panza’ io mi vergogno”. E LDA ha scherzato: “Vestiamoci da papere”. Zerbi li ha ripresi duramente: “Chi si deve vergognare siete voi…”.

Ora c’è un’altra discussione attorno a LDA. Il cantante ha deciso infatti di tornare a utilizzare il suo nome completo e quindi Luca D’Alessio. Inizialmente aveva scelto LDA come nome d’arte per non essere considerato solo come “il figlio di…”. L’allievo ha espresso il suo desiderio parlando con l’insegnante Rudy Zerbi. Quest’ultimo, però, non è d’accordo.

LDA ha fatto un percorso importante e anche se il papà Gigi D’Alessio ha ricordato come il ragazzo si sia fatto le ossa da solo il paragone è quasi inevitabile. Oggi LDA dice di non temere più il confronto. È dunque pronto a riappropriarsi del suo stesso nome. Quello che con un cognome così ‘ingombrante’ sembrava volesse nascondere ad inizio carriera. Il maestro Rudy Zerbi, tuttavia, non è dello stesso avviso: LDA a lui piace, sia perchè è originale sia perché è adatto al genere di musica che Luca D’Alessio propone. E voi, che ne pensate?