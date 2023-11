Come sta Mara Venier? È la stessa conduttrice a raccontare le sue condizioni di salute. La zia ha quindi pubblicato un video nel pomeriggio in cui ha raccontato che ha contratto il Covid. “Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di, non sono andata in diretta perchè mi sono presa il Covid ed è anche bello forte. All’inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Sono sicura che domenica prossima – dice – sarò di nuovo in diretta”.

>> “Con chi sono andata a letto”. Grande Fratello, la confessione choc di Letizia: pubblico sconvolto

Poi dice Mara Venier: “Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene”. E fino a qui tutto bene, molti hanno subito dimostrato vicinanza alla conduttrice Rai, ma c’è anche chi ha mosso una polemica a dir poco infinita.





Come sta Mara Venier? È la stessa conduttrice a raccontare

Chiaramente sono sempre gli stessi a polemizzare su queste faccende. Per alcuni infatti, che hanno prontamente commentato sul post della zia, Mara Venier avrebbe dovuto condurre comunque la trasmissione, perché, a detta loro, si tratterebbe solo di influenza. “Ma basta, dopo tre anni quasi quattro ancora fate i tamponi?”, si chiede un utente sui social.

E ancora nella sezione commenti sotto al posto della padrona di casa di Domenica In: “E’ un’influenza pesante come altre, stare attenti come? Chiudersi in casa? Non terrorizzare la gente, scrive un’altra. Non ho parole Mara, chiamala influenza, basta terrorismo, basta tamponi. Non si può più sopportare questo comportamento da pecore impaurite da un Sistema che ci vuole condizionare”.

E ancora sotto al post di Mara Venier: “Ma la finiamo di fare terrorismo medico, è un’influenza punto e basta ma smettiamola”. E infine: “Ma uno sarà libero di fare quello che c***o vuole?”. A tre anni dalla pandemia peggiore della storia moderna, tante persone sono ancora convinte che i vaccini siano stati completamente inutili e che il Covid non abbia ucciso milioni di persone in tutto il mondo.

Leggi anche: “Puntata cancellata”. Clamoroso Domenica In, la notizia dopo l’annuncio su Mara Venier