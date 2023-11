Letizia Petris, la confessione choc al Grande Fratello 2023. La bellissima concorrente, che da giorni è in tira e molla con Paolo Masella, ha raccontato un particolare a luci rosse della sua vita a dir poco sconvolgente. Con loro c’era anche Giuseppe Garibaldi e tutti e due i ragazzi sono rimasti senza parole. I tre ragazzi stavano parlando di sesso, quando ad un tratto se ne esce Paolo Masella con: “Mia sorella mai sei matta?”. A questo punto Letizia Petris risponde: “non tua sorella“. A questo punto il giovane Masella risponde: “Non c’è cosa più divina…”.

Letizia Petris scoppia a ridere e commenta: “Ho fatto anche quello!“. Incredulità tra i due ragazzi per questa confessione sopra le righe. In pratica la ragazza avrebbe avuto un rapporto sessuale con la cugina o il cugino, non sembra essere chiarito ciò. Il motivo è semplice, il detto popolare che ha iniziato Paolo, finisce con: “…è sco…rsi la cugina“. Facilmente immaginabile la reazione del popolo del web che chiaramente, dopo pochi istanti, si è rivoltata online per commentare la faccenda.

Letizia Petris, la confessione choc al Grande Fratello

Tutto questo nel momento in cui l’ex della ragazza, Nicole Conte, la accusa di “mani addosso, sfuriate e relazione tossica e manipolatoria”. Chiaramente la Petris non sa quello che sta accadendo fuori e chiaramente si comporta normalmente, almeno secondo i suoi canoni. L’ex però aveva mosso accuse pesanti.

Racconta Nicole Conte: “La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna)”.

vabbè queste due già che entrano in diretta con l'investigatore ratto sono due fallite di prima categoria peggio di letizia petris, ma finché si parlerà del lesbodramma in prima serata su canale 5 ben vengapic.twitter.com/suH5iywUjM — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 12, 2023

E conclude l’ex di Letizia Petris: “Quindi mentre mi dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e facendomi passare come lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia perché appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”.

