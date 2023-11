Letizia Petris, escono fuori cose pesanti sul suo conto. Dopo le dichiarazioni dell’ex Nicole Conte, ora a parlare è l’attuale fidanzata di quest’ultima, Francesca Frigieri. In questi giorni Letizia sta vivendo un flirt all’interno della Casa del Grande Fratello con Paolo Massella. Ebbene nell’ultima puntata è stata mostrata una clip in cui Beatrice Luzzi dice a Fiordaliso che a Letizia non piace Paolo perché “è lesbica”. Frase che la diretta interessata ha giudicato “incommentabile”.

La stessa Letizia Petris ha spiegato che la storia con Nicole è finita perché suo padre “Non l’ha mai accettata”. Subito dopo Nicole l’ha smentita accusandola di averla tradita e poi di averla anche picchiata: “… appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”. Ora sul conto di Letizia escono fuori altre cose e stavolta è la fidanzata attuale di Nicole ad accusarla.

Letizia Petris, parla la fidanzata della sua ex: “Vi racconto tutto…”

Francesca Frigieri, attuale fidanzata dell’ex di Letizia Nicole Conte, ha dichiarato: “Il suo comportamento io l’avevo già previsto. Dopo quanto si è lasciato con il suo moroso? Dopo una settimana c’è stato subito Paolo ma su questo nessuno può dire niente. Rido quando ieri sera in diretta ha parlato della storia con una donna e si è anche pentita che sia finita. C’ero anch’io sul divano e poi questa ragazza si è fatta una vita con me ed ha iniziato a fracassare le pa*** per un anno e mezzo”.

La stessa Francesca ha proseguito: “Sono anche iniziati ad arrivare messaggi da account falsi di Instagram ma non ho la certezza che sia lei ma ci parlavano di tradimenti reciproci. Se una coppia non è solida la fai lasciare. Non ho la certezza che fosse lei ma molte cose mi fanno pensare che lo fosse. Dopo la diretta ha detto di aver promesso alla madre di non parlare della sua storia con Nicole. Lei diceva che il padre non accettava la storia con una ragazza ma la verità è un’altra”.

Anche Francesca conferma la versione di Nicole Conte sui motivi per cui Letizia e la sua ex si sono lasciate: “La storia è finita perché mentre stavi con Nicole ti facevi beatamente i fatti tuoi sia con uomini che con donne. Un applauso alla nostra Letizia che passa sempre come vittima sacrificale”. Infine Francesca Frigieri ha spiegato il suo intervento: “Parlo di lei perché è un personaggio pubblico ormai. E parlo perché questa persona è stata onnipresente nella mia relazione quindi adesso parlo io.

