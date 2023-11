Siamo a ridosso di una nuova puntata in diretta del Grande Fratello e ora è stato scoperto perché Letizia Petris non dovrebbe uscire dal reality show. Il pubblico ha ascoltato tutto durante un dialogo avuto dalla ragazza con la coinquilina Angelica Baraldi e proprio quest’ultima ha voluto rivelarle il motivo, che terrebbe in gara la fotografa. Quest’ultima è sembrata un po’ sorpresa da quella affermazione, ma alla fine potrebbe davvero succedere così.

Tra l’altro c’è anche stato uno scontro al Grande Fratello tra Letizia Petris e un concorrente. E lei ha risposto così alle affermazioni dette sul suo conto: “Io sono condizionata dal programma? Tu parli di continuo delle dirette, dicendo ‘speriamo che domani ci vediamo in diretta, preparati che domani parlano di noi’. Tutte ste cose ogni volta”. Ma poi è stato il discorso imbastito da Angelica a rubare completamente la scena e a far riflettere i telespettatori.

Leggi anche: “A lei una bella strapazzata…”. Grande Fratello, Varrese choc con la coinquilina: “Datti una calmata”





Grande Fratello, la scoperta su Letizia Petris: “Perché non esce”

Dunque, nella casa del Grande Fratello Letizia Petris non è parsa molto serena. Nonostante in questi giorni ci siano stati i primi baci tra lei e Paolo Masella, proprio tra i due c’è stato successivamente un litigio che ha già messo a dura prova il loro rapporto. Il timore della giovane è che possa anche essere estromessa dal reality di Signorini, ma Angelica ha una sua visione molto precisa e ha rivelato che non ci sarebbero rischi in tal senso.

Baraldi ha quindi detto a Letizia: “Stai facendo pure la storia con Paolo. Che vuol dire quello che ti sto dicendo? Che alla gente piace, secondo te non ti votano?“. Dunque, stando a questa ricostruzione, la fotografa non dovrebbe essere eliminata dal GF perché avrebbe creato questa dinamica con il macellaio. I telespettatori preferirebbero quindi seguirla ancora nella casa e non dovrebbero decidere di mandarla via.

E diversi utenti hanno reagito così: “Queste due sono ridicole, si pensano che noi pubblico siamo stupidi”, “Questo lo dici tu”, “Sapessero che qua siamo scioccati da ieri…”. Quindi, per queste persone il discorso di Angelica non reggerebbe e Letizia potrebbe anche essere eliminata tramite televoto. Staremo a vedere.