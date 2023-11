A poco dalla nuova diretta, sorpresa nella Casa del Grande Fratello. Il protagonista questa volta è Massimiliano Varrese, l’attore spesso nel mirino di inquilini e pubblico che proprio in questi giorni si è molto avvicinato a Beatrice Luzzi. La cosa ha scatenato la gelosia di Garibaldi, perché anche lui dopo il gelo sta provando a riallacciare i rapporti con l’ex volto di Vivere. Ma c’è stato un momento in cui la temperatura si è alzata di molto nel bunker di Cinecittà quando le ragazze hanno cominciato a fare dei balletti sexy per i compagni.

Grecia Colmenares per esempio ha scatenato la gelosia di Beatrice Luzzi quando si è seduta sopra Giuseppe e l’attrice delle soap è stata mandata via malamente dalla collega. Poi è arrivata una dichiarazione di Massimiliano Varrese che ha fatto subito discutere i telespettatori collegati in quel momento con la diretta del GF. Durante questo gioco, infatti, Rosy Chin ha dedicato le sue attenzioni principalmente su Mirko Brunetti e, appunto, a Massimiliano.

Leggi anche: “Nel mio letto”. Grande Fratello, Varrese beccato: l’invito a Beatrice. Cosa è successo dopo





GF, Massimiliano choc: “Una bella strapazzata”

La chef di origine cinese ha voluto giocare un po’ ballandogli intorno e facendolo sedere sulla sedia per poi spalmargli del cibo sulla bocca.Una volta terminato questa scenetta, Massimiliano Varrese si è ritrovato a commentarla sui divanetti con Ciro e Angelica.

“Rosy se non fosse stata sposata… A Rosy una strapazzata gliela avrei data“, ha detto lasciando interdetta Angelica, che gli ha chiesto spiegazioni. “Hai presente quando prendi le uova e fai così?“, le ha risposto Varrese mimando il gesto. “Una bella ripassata in padella“, ha aggiunto.

“Placati” è stata reazione di Angelica Baraldi, che ha stoppato la cosa prima che la situazione degenerasse. Il discorso si chiude con Varrese che esclama: “Vabbè finché chiacchiero…“. Chiaramente erano solo battute, visto che Rosy Chin è felicemente sposata, ma quelle frasi di Massimiliano hanno fatto subito rumore in rete.