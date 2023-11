Chi uscirà alla prossime puntate del Grande Fratello? I bookmakers ne sono certi, ma andiamo a vedere chi è il peggiore di questa settimana e chi rischia di più. Parliamo del televoto in funzione della serata in diretta del 9 novembre 2023. Anche stasera Alfonso Signorini allieterà il pubblico di Canale 5 per un’ulteriore puntata del reality show e scopriremo insieme chi è il più votato del pubblico. In pratica si decreterà il migliore della settimana, ovvero il preferito.

Ci sono ben 7 persone in nomination questa settimana: Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. Chi rischia di più? C’è da dire però che quella di stasera non sarà una puntata eliminatoria. Tuttavia, il concorrente che riceverà meno votazioni in questo televoto diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione che avverrà lunedì prossimo.





C’è da dire che le dinamiche della settimana che vanno per la maggiore sono quelle che vedono in combutta Beatrice e Giuseppe e Letizia e Paolo. Proprio la Luzzi, dopo l’aereo ricevuto dai fan della coppia aveva promesso che potrebbe avvicinarsi a Giuseppe, ma non con fini amorosi. Poco dopo però, in piscina c’è stato un avvicinamento. Proprio Beatrice dice allo spasimante: “L’ho graziata due volte all’amica tua”.

Parla chiaramente delle chiacchiere notturne di Anita con le altre ragazze che hanno disturbato il suo sonno. Poi a Giuseppe dice: “Tu sei ineffabile”. Fa riferimento al fatto che sta sempre tra le nuvole. “Ti metto sotto pressione? Ti metto in soggezione?” chiede Beatrice giocando. Giuseppe dice allora: “Non commetterei gli stessi errori”.

Garibaldi tra l’altro è uno di quelli che rischia di uscire lunedì. Ma parliamo chiaramente invece delle nomination di stasera. Per i bookmakers la più votata è Grecia Colmenares, mentre quello meno potrebbe essere Ciro Petrone. Sarà lui a dover abbandonare la casa l’inizio della prossima settimana? Staremo a vedere.

