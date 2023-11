Nelle scorse ore Anita Olivieri si è assentata dalla Casa del Grande Fratello facendo preoccupare i concorrenti e creando numerose teorie sui social. Il mistero si è infittito quando Massimiliano Varrese ha confidato a Ciro Petrone di aver trovato il microfono della gieffina sul divano e di non averla trovata da nessuna parte, neanche nel confessionale.

“Non è nemmeno in confessionale e il microfono suo è qui. Non so, ho paura che sia successo qualcosa. Secondo te cosa è successo?“, ha detto l’attore all’ex volto di Temptation Island dopo aver notato l’assenza di Anita dalla casa. Sui social i telespettatori hanno ipotizzato di tutto e ovviamente hanno fatto riferimento anche alla sua ‘amicizia’ con uno degli autori del Grande Fratello.

“Ma qui non c’è”. Sparita dalla Casa, choc al Grande Fratello: concorrenti e pubblico nel panico





Anita sparisce dal Grande Fratello e spiega il motivo

C’è anche chi ha parlato di una telefonata con i familiari per motivi urgenti, come spesso è accaduto in altre edizioni del Grande Fratello. Tornata nella casa insieme agli altri inquilini, Anita ha vuotato il sacco rivelando per quale motivo è sparita per alcune ore. Durante il racconto, la diretta interessata è scoppiata a piangere raccontando di aver fatto la sua linea della vita e di aver fatto anche un brutto sogno in cui il suo amico le diceva di essere odiata dal pubblico a casa.

“Vi dico tutto, ero a fare la linea della mia vita. Sì tutto il tempo in cui sono stata fuori chiusa“, ha confessato Anita ad Angelica.“Quanto siamo stati? Un botto sono rimasta lì. Per me è stato molto pesante. Non lo so se lo manderanno in onda lunedì o più avanti. Guardate che è stato pesantissimo e mi ha toccato nel profond. Fanno queste cose perché vogliono farti conoscere meglio perché sennò la gente ti odia. Facendo così il pubblico può tornare dalla tua parte”. ha detto ancora Anita.

Quindi? Veramente ha fatto la linea della vita?? Lei? Per prima?? Alla faccia! Quindi è proprio raccomandata! #GrandeFratello pic.twitter.com/kJcEOf6dp8 — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) November 11, 2023

🔴 Alle 22:30 circa, Anita giustifica l'assenza dalla Casa dicendo di aver fatto la linea della vita.

🔴 Aggiunge che crede di essere poco amata all'esterno.

Sorprende il tempismo, qualcuno si sta arrampicando sugli specchi?#grandefratello pic.twitter.com/4ZksMIa7Ee — GF NEWS (@GF17_news_) November 11, 2023

“Perché dovrei essere odiata? Perché vado contro Beatrice, non me ne frega un cavolo a me, ma quando fanno la linea della vita è perché fuori sei percepita male”, ha rivelato Anita ad alcuni inquilini del Grande Fratello. “Ho fatto questo sogno dove il mio amico mi diceva che fuori mi odiavano. Mio padre mi ha detto che è orgogliosissimo, mi spiace solo per la mia famiglia infatti. È stato tosto, pesante. Perché io da sempre combatto con queste cose. Loro magari mi hanno fatto fare la linea per ritirarmi su per questo motivo“.