Clamoroso a Rai 1, salta la puntata di Domenica In di oggi 12 novembre. L’appuntamento, che avrebbe dovuto vedere un parterre nutritissimi di ospiti alla corte di Mara Venier, da Teo Mammucari agli attori Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Maupas che avrebbero parlato della seconda stagione della fiction Un Professore al via dal 16 novembre. E ancora da Greta Scarano, invece, avrebbe presentato la fiction Circeo, in onda su Rai1 martedì 14 novembre, a Mario Biondi Nino D’Angelo e Don Antonio Mazzi, è stato cancellato.

Secondo quanto si apprende, al posto della trasmissione domani andrà in onda su Rai uno ‘Il Meglio Di…’, dalle 14.00 alle 17.10. A spiegare cosa sta succedendo è il sito TvBlog che, tra le altre cose, è riuscito anche a sentire Mara Venier al telefono. È stata la stessa zia a confermare lo stato delle cose e la ragione di uno stop tanto improvviso.





Mara Venier positiva al Covid, salta la diretta Domenica In

La conduttrice avrebbe avuto dei sintomi influenzali che si sono fatti via via più intensi: “Una indisposizione che si è rivelata più grave del previsto, dopo che negli scorsi giorni i sintomi influenzali si sono fatti sempre più pesanti. Oggi la conferma di aver contratto il Covid”. E quanto alle sue condizioni di salute, TvBlog fa sapere: “Mara Venier ha già iniziato le cure al fine di rimettersi al più presto. L’abbiamo sentita combattiva come sempre e con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico”.

Questa edizione sarà l’ultima con Mara alla guida. “Quest’anno sono 30 anni dalla mia prima ‘Domenica In’ e per l’occasione ho deciso di recuperare lo show itinerante. Il mio primo anno a ‘Domenica In’ si concluse proprio con 4 puntate itineranti”, raccontava tempo fa la zia. “Ogni anno penso che sia l’ultimo e ogni anno poi va molto bene”.

“Ma, come mi ha insegnato Renzo Arbore, bisogna lasciare quando si è in alto, non quando si cade. Io quest’anno davvero pensavo di non farla ma poi non ho saputo dire di no. Quest’anno però sarà il mio ultimo anno e non credo che tornerò indietro”. Quindi la riflessione sull’impegno con Domenica In (“10 mesi l’anno”) e il desiderio di voler stare “più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola che una parte dell’anno vive a Santo Domingo”.