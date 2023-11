Ballando con le stelle 2023, concorrente eliminato. Il talent show di Milly Carlucci prosegue nella sua corsa verso il traguardo finale, ma prima il pubblico italiano è chiamato ad assistere di puntata in puntata a grandi colpi di scena che segnano la storia del programma. Una doppia uscita per la quarta messa in onda della trasmissione e non senza polveroni e polemiche. E in merito a questo, ad catturare l’attenzione di tutti l’acceso botta e risposta tra il concorrente e la giurata, Selvaggia Lucarelli.

Ricky Tognazzi eliminato da Ballando con le stelle 2023, il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. Quarta messa in onda per il cast gettonatissimo di Milly Carlucci che come ogni sabato sera ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani sul piccolo schermo. Ma l’attore non è stato l’unico ad abbandonare il gioco. La stessa sorte è toccata a Lino Banfi seppur per scelta personale.

Riflettori accesi dunque su Ricky Tognazzi in coppia con la ballerina Tove Villfor. Purtroppo con l’81% delle preferenze a salvarsi e passare il turno è stato il figlio di Rocco Siffredi. E il botta e risposta con la giurata Selvaggia Lucarelli non poteva di certo mancare, soprattutto se a sedere tra il pubblico c’era anche Simona Izzo, moglie del concorrente eliminato con cui la giurata ha già avuto accesi confronti.

“Non sei signora neppure all’anagrafe”, è stata la frecciatina lanciata a Selvaggia Lucarelli dall’attrice. E la giurata ha atteso la fine della puntata per replciare a tono con un commento ironico condiviso tra le stories di Instagram: “Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio…”, ha punzecchiato la giurata con toni divertiti. Resta il fatto che per Ricky la classifica ha parlato chiaro. L’attore si è infatti qualificato all’ultimo posto con 16 punti.

A pochi punti da lui, Giovanni Terzi e Giada Lini con 18 punti, preceduti da Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con 27 punti. E ancora: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando con 33 punti, Rosanna Lambertucci e Simone Casula con 35 punti, Sara Croce e Luca Favilla con 37 punti e Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 38 punti. Ma non finsice qui.

A qualificarsi con risultati significativi Antonio Caprarica e Maria Ermachkova con 41 punti, preceduti da Wanda Nara e Pasquale La Rocca con 45 punti a pari merito con Simona Ventura e Samuel Peron, mentre al primo posto si piazzano Paola Perego in coppia con Angelo Madonia e i loro meritatissimi 63 punti. Per quanto riguarda Lino Banfi, il ritiro è stato una scelta: “So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente”, sono state le parole di Lino.