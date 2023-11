Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, ormai è guerra aperta. Non accenna a placarsi lo scontro, iniziato ormai qualche settimana fa, tra la giurata di Ballando con le Stelle e l’attrice. Tutto è iniziato proprio nel corso dello show dove la giornalista ha fatto delle battute che non sono piaciute alla moglie di Ricky Tognazzi. Ne è nata una discussione che è proseguita anche nelle puntate successive. Anche Tognazzi è stato coinvolto, anche se in questo caso l’attore ha mostrato un grande self control.

Lo stesso non può dirsi della moglie la quale anche durante la puntata di ieri, martedì 7 novembre, de “La Vita in Diretta” ha ribadito che le parole di Selvaggia Lucarelli sono “passibili di querela“. Inoltre Simona Izzo ha affermato che la giornalista avrebbe ricevuto querele “da molte attrici” (fatto questo tutto da confermare, ndr). La reazione di Selvaggia non si è fatta attendere ed è arrivata via social.

Leggi anche: “Così finisce male, ti avverto”. Ballando, lite tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli





La reazione di Selvaggia Lucarelli alle dichiarazioni di Simona Izzo

Come detto non risultano al momento querele di attrici a Selvaggia Lucarelli, mentre Il Sole 24 Ore riporta una condanna per diffamazione aggravata nel 2017 per un post del 2014. In quell’occasione la giornalista, riferendosi ad un’ospitata di Barbara D’Urso da Daria Bignardi commentò: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke”. Tornando ai giorni nostri Selvaggia ha reagito in modo duro alle accuse di Simona Izzo.

Nelle sue story Instagram Selvaggia Lucarelli ha ripostato il titolo di un portale “Lucarelli passibile di querela. Ha disturbato tante attrici” commentando con una risata “Ahahahahahahah“. Insomma la giurata di Ballando non sembra per niente preoccupata dalle minacce di Simona Izzo. Ma non è tutto. La giornalista ha infatti riportato il video della scena in cui l’attrice ha una discussione con il figlio Francesco Venditti. I fatti risalgono alla loro partecipazione a Pechino Express nel 2012.

In quell’occasione Francesco accusò la mamma di essere una “radical chic” perché non voleva assecondare il suo desiderio di dormire in una casa tipica del posto (si trovavano in India, ndr). Questo il dialogo riportato: Venditti: “Voglio andare in una casa, por*a vacca. Se mi eliminano in questa tappa io non ho mai dormito in una casa indiana”. Izzo: “Capirai, sai che esperienza. Qua non c’è l’aria condizionata, si muore di caldo”. V: “Cosa ci sei venuta a fare?”. I: “Comunque hai sbagliato a rifiutare l’ostello”. V arrabiatissimo: “No, io rifiuto te che vuoi andare in un ostello; è come quando andavi in barca con Ricky, arrivavate al porto e lui dormiva in barca e tu andavi in hotel”. I: “Questi sono fatti miei, io vado tutta la vita in albergo”. V: “Sei proprio una radical chic che ha distrutto questo paese. Voi radical chic di mer*a distruggete questo paese”.

“Mi stai minacciando?”. Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli asfaltata in diretta: “Ecco cosa fai di mestiere!”