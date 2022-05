Mara Venier si appresa a vivere una serata da sogno con Domenica In Show, ovvero la puntata speciale con il suo tradizione programma che stavolta sarà trasmessa di sera. Appuntamento previsto per venerdì 27 maggio, quando sfiderà la concorrenza di Canale 5, che metterà di fronte a lei l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. E ora sono venuti fuori i nomi di ospiti straordinari, che saranno con lei in studio. Stavolta ha davvero superato se stessa, visto che i personaggi in questione sono veramente da togliere il fiato.

Ma prima di dirvi tutto su Mara Venier e Domenica In Show, a TvTalk la donna ha fatto una gaffe. Tra i premi anche quello dedicato al “Personaggio rivelazione” su cui è stato aperto un sondaggio. In questa categoria le tre candidate sono Michela Giraud, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. “Ma chi è Michela Giraud?”, ha chiesto con spontaneità per poi indicare poi come sua preferita Drusilla Foer. La Giraud è un’attrice e comica, protagonista della prima stagione dello show Lol- Chi ride è fuori e del programma di Michelle Hunziker Michelle Impossible.





Mara Venier, a Domenica In Show ospiti d’eccezione

Mara Venier ha anche parlato a Che tempo che fa non soltanto di Domenica In Show, ma anche del suo futuro: “Sì ho detto che non vado in pensione. A me sta roba della vecchiaia e di uno che deve andare per forza in pensione mi ha stufato! Trovo tutto pesante. Uno può dire ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘mi ha stufato’… però la pensione, ‘sei vecchia’, queste cose mi fanno girare le scatole. Continuerò a fare Domenica In fino a che il pubblico mi seguirà. Non abbiamo mai avuto risultati così alti come quest’anno”.

Ma è quando ha parlato dell’appuntamento speciale con Domenica In che Mara Venier ha tirato fuori nomi importanti: “Sì ci sarà questo appuntamento speciale, sono i 30 anni in qualche maniera, l’anno prossimo sono 30 precisi. Venerdì 27 ci sarà Domenica In Show e avrò tanti amici che mi verranno a trovare. Ci saranno tante sorprese e tantissimi mici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche Luciana Littizzetto. Con Lucianina abbiamo preparato una cosa molto divertente insieme a Ferzan. E sempre tra gli ospiti avremo Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e tanti altri”.

– "Ti hanno chiesto 'lei pensa di andare in pensione?' e tu hai detto testualmente…"

– "'Col ca**o', ho detto! E ho detto 'lo devi scrivere anche'".



Mara Venier con @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/mUoGcB5imB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 22, 2022

Intanto, stando al sito TPI, “secondo diverse indiscrezioni, la conduttrice avrebbe firmato negli ultimi anni un contratto per la conduzione di Domenica In ben retribuito. Il cachet in questo caso si aggira tra i 500mila e i 600mila euro all’anno”. Dunque, cifre molto considerevoli, che però sono ampiamente meritate tenuto conto dell’enorme successo riscosso.

