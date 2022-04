“Ma è incredibile”. Notizia boom su Mara Venier, non se lo immaginava nessuno

Su Mara Venier è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma ora la notizia che vi stiamo per dare è di quelle da far impazzire di gioia milioni di telespettatori. Nei mesi scorsi Zia Mara aveva fatto sapere di essere abbastanza stanca e pronta quindi a godersi la ‘pensione’. Ora però è venuto fuori qualcosa di grandioso, che farà esultare davvero tutti. Manca solamente la conferma ufficiale, ma la conduttrice televisiva sarà ancora grande protagonista per la gioia di tutta la Rai.

Alcuni giorni fa Mara Venier è stata a cena con la collega Alessia Marcuzzi. Entrambe hanno avuto modo di trascorrere del tempo dopo tanti mesi di lontananza e fare un bel brindisi alla loro amicizia. Una cenetta tra donne, proprio a casa della conduttrice di ‘Domenica In’. Non sono mancate le risate e anche le confidenze tra le due amiche affiatate come sempre, con una piacevole musica di sottofondo e uno scenario da togliere il fiato. Dal terrazzino dell’attico di Mara Venier è stato possibile ammirare il centro di Roma.





Mara Venier, il 27 maggio Domenica In in prima serata

Vi avevamo riferito anche della possibilità che insieme all’amico regista Ferzan Ozpetek potesse dare vita ad un nuovo progetto, ma ‘TvBlog’ ha specificato che questa novità è rinviata al prossimo autunno. Invece, tra poco più di un mese avverrà qualcosa di davvero importante per Mara Venier. A riferirlo è stato lo stesso sito, che ha anche fornito dettagli e soprattutto la data in cui si verificherà questo momento attesissimo per lei. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.

Mara Venier chiuderà la stagione attuale di ‘Domenica In’ tra circa due mesi, ma ‘TvBlog’ ha appreso in anteprima che ci sarà un vero e proprio regalo al pubblico di Rai 1. Infatti, la trasmissione ha ottenuto anche quest’anno dei risultati strabilianti e che hanno superato anche le attese della vigilia. E per questa ragione la tv pubblica italiana ha deciso di festeggiare e di donare a Zia Mara e ai telespettatori un appuntamento speciale, che andrà in onda in prima serata.

Mara Venier sarà protagonista in prime time su Rai 1 con ‘Domenica In’ nella serata di venerdì 27 maggio. Si tratterà di una puntata molto speciale, che dovrebbe vedere la presenza di numerosi ospiti, di tanti amici della presentatrice e sarà dato molto spazio alla musica e all’intrattenimento. Ovviamente nelle prossime settimane saranno comunicati ulteriori particolari.

